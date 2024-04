RFTW: Justice, Anitta, Perro, Thom Yorke, Rels B…

Hoy 26 de abril se ponen a la venta nuevos discos de Pet Shop Boys, St. Vincent, Justice, Anitta, Thom Yorke (la banda sonora de ‘Confidenza’), Perro, Jess Glynne, Rels B, Teddy Swims, SAIKO, Iron & Wine, Recycled J, Bullion, Delone, Cosmic Wacho, Hovvdy o Bala.

‘Contradicción‘, la colaboración de Love of Lesbian y Rigoberta Bandini, se encuentra entre los lanzamientos sueltos destacados de la jornada. Suenan las alarmas ante el estreno de un nuevo single de Normani. Su disco -el primero de su carrera- sale en junio después de miles de retrasos.

- Publicidad -

Christine and the Queens sorprende estrenando tema, el primero tras el lanzamiento de su ambicioso último álbum. Otro gran regreso es el de Nilüfer Yanya. Además, Aitana publica su balada dedicada a Islania, junto a Sebastián Yatra. Mientras, Twenty One Pilots, DIIV, Sega Bodega (en la foto) o Menta siguen avanzando sus próximos trabajos.

Hay plancha en la parte de música nacional. Nuevos temas de Babi, Ultralágrima, mariagrep, Queralt Lahoz, Axolotes Mexicanos con Aiko el grupo, nusar3000, Julieta, Perdón, Cometa, San Tosielo, Roko Banana, Amor Líquido o A Pedreira se suman hoy a la línea de lanzamientos.

- Publicidad -

A todos ellos se agregan también los estrenos de Lauv, Varry Brava, nuestros recomendados Softcult, Lara91k con Julieta Venegas, Ellis (te gustará si te gusta Ethel Cain), Laufey, Wallows, Tems, Cults…