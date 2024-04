Coque Malla contra la «gente enfadada» por su apoyo a Sánchez

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comunicado este lunes su decisión de continuar en el cargo, y lo ha hecho con intención de «regenerar la democracia» y combatir la cultura de los bulos y la desinformación que desde hace rato intoxica la comunicación y la vida política. Sin ir más lejos, hoy martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida, ha difundido alegremente durante un mítin un bulo sobre unas supuestas vacaciones de Sánchez a Doñana, a pesar de que, esta misma mañana, Sánchez ha sido entrevistado en CadenaSer.

La red de bulos afecta también a periodistas y representantes de la cultura, como declaró Sánchez en la noche del lunes en una entrevista en RTVE. Un ejemplo acaba de protagonizarlo Viva Suecia. Juan Fernández-Miranda, periodista de ABC, ha afirmado en X que Viva Suecia ha estado en Moncloa «una vez, las mismas que el presidente de Murcia, Fernando López Miras», porque «Pedro y Begoña» son supuestamente seguidores de la banda murciana.

Viva Suecia ha desmentido haber visitado una sola vez la Moncloa. Es probable que Fernández-Miranda haya confundido a Viva Suecia por Supersubmarina, grupo que fue invitado a Moncloa el pasado mes de septiembre para pasar un rato de charla con Sánchez, reconocido melómano. Otro músico que se ha reunido con Sánchez en Moncloa ha sido J de Los Planetas.

Coque Malla contra la «gente enfadada»

La voluntad de Pedro Sánchez de acabar con la toxicidad en la política ha sido celebrada por otro músico, Coque Malla, que, tras las palabras de Sánchez, compartía un retrato del presidente acompañado de la palabra «BRAVO». Sin embargo, la reacción negativa de los seguidores de Malla ha llevado al autor de ‘No puedo vivir sin ti’ a publicar un texto explicando que su postura no tiene tanto que ver con afinidad ideológica sino con un deseo compartido con Sánchez de «intentar recuperar el tono civilizado en el parlamento y la vida política», en contraposición con las jaurías que se desatan en redes.

Defendiéndose de la «gente enfadada» que ha reaccionado a su publicación poniéndole poco menos que de traidor, Coque Malla ha dicho: «No hablo de estar o no de acuerdo con Sánchez, con el PSOE, y mucho menos conmigo, sino de civismo, educación, equilibrio y debate. Frases como: «¡me has decepcionado, Coque!», «¡Qué vergüenza, rompo las entradas para tu concierto!», o «¡dejo de seguirte!» (por no hablar de los insultos, de los que no merece la pena hablar) suenan tan ridículas en boca de personas supuestamente adultas, con una mínima cultura y educación, y que viven en una democracia, que cuesta trabajo creerlas en primer lugar y digerirlas después», ha escrito.

Aunque Malla asegura que no ser fan ni de Sánchez ni del PSOE, como «tampoco de PODEMOS, IU, PP, VOX, CIUDADANOS», porque «no soy fan de nada que tenga que ver con algo tan aburrido, gris y falto de auténtica emoción como es la política y los políticos», aunque confirma que cada cuatro años «vota a partidos de izquierda sin mucha ilusión», el músico celebra que «un presidente llame seriamente la atención y al mismo tiempo lo haga de forma educada y perfectamente correcta, sobre la absoluta y aberrante pérdida de ética, deportividad, elegancia y juego limpio en el escenario parlamentario y periodístico».