Hinds hacen «Boom Boom Back» con Beck

Hinds anuncian su nuevo álbum, el sucesor de ‘The Prettiest Curse‘ (2020) y el primero como dúo. Se llamará ‘Viva Hinds’ y saldrá el 6 de septiembre.

Si ya habíamos escuchado el primer single, el excelente ‘Coffee’, hoy también se da a conocer el segundo, y viene con sorpresa: ni más ni menos que una colaboración con Beck. El productor hace coros en este nuevo tema que se llama ‘Boom Boom Back’ y que es el primero que escribieron tras la marcha de Ade y Amber. La nota de prensa de Sonido Muchacho detalla que Hinds «conocieron a Beck por casualidad en la proyección de una película en Los Ángeles».

Otro invitado que encontramos en el disco será Grian Chatten, el líder de Fontaines DC, como revela el tracklist:

01 Hi, How Are You

02 The Bed, the Room, the Rain and You

03 Boom Boom Back [ft. Beck]

04 Stranger ​​[ft. Grian Chatten]

05 Superstar

06 Mala Vista

07 On My Own

08 Coffee

09 En Forma

10 Bon Voyage

En el vídeo de ‘Boom Boom Back’ no aparece Beck, solo le oímos, pero sí vemos a Carlotta Cosials y Ana Perrote pasándoselo bien en lo que parece un homenaje a las road movies americanas, o un recordatorio de sus largas giras por territorios anglosajones. De hecho ya facilitan más de una veintena de fechas del tour, con solo dos paradas en España: una en Barcelona y otra en el madrileño Tomavistas.

11 de mayo: Barcelona (España). Fango (La Monumental)

17 de mayo: París (Francia). Supersonic Records [SOLD OUT]

19 de mayo: Münich (Alemania). Theatron Pfingstfestival [SOLD OUT]

21 de mayo: Berlín (Alemania). Monarch [SOLD OUT]

24 de mayo: Madrid (España). Festival Tomavistas

26 de mayo: Brighton (Reino Unido). Prince Albert (Matinee and Evening) [SOLD OUT]

27 y 28 de mayo: Londres (Reino Unido). Lower Third [SOLD OUT]

13 de septiembre: Londres (Reino Unido). Lafayette

9 de octubre: Ciudad de México (México). Foro Indie Rocks

12 de octubre: San Diego (USA). Casbah

15 de octubre: San Francisco (USA). Chapel

17 de octubre: Portland (USA). Mississippi Studios

18 de octubre: Seattle (USA). The Crocodile

20 de octubre: Madison (USA). High Noon

21 de octubre: Chicago (USA). Thalia Hall

22 de octubre: Cleveland (USA). Grog Shop

23 de octubre: Toronto (USA). Lee’s Palace

25 de octubre: Philadelphia (USA). FUC

26 de octubre: Washington DC (USA). Union Stage

28 de octubre: Boston (USA). Brighton Music Hall

29 de octubre: Brooklyn (USA). Warwaw