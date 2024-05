El Chromatica Ball de Lady Gaga, al fin en televisión

Lady Gaga nos ofrece al fin novedades, si bien no sobre la música que está grabando. A falta de que se estrene ‘Joker’, la cantante anuncia que el ‘Chromatica Ball Tour’ se subirá a la plataforma HBO el próximo 25 de mayo. Esto es, en menos de 2 semanas.

La gira que presentaba Chromatica tuvo que aplazarse primero sine die a causa de la pandemia, pero finalmente pudo realizarse en 2022. Fue breve en duración y no pasó por España, pero sí amplia en cuanto a grandes estadios. De los 20 shows mundiales, solo 6 tuvieron lugar en Europa y Reino Unido, de los cuales reseñamos el monstruoso show de París.

El concierto incluía algunos de los temas de ‘Chromatica’, quizá el mejor disco de su carrera, pero siendo también generoso en hits como ‘Bad Romance’, ‘Just Dance’, ‘Poker Face’, ‘Telephone’, ‘Born this Way’ o ‘The Edge of Glory’. Curiosamente no estaban en el repertorio ‘Bloody Mary’, viralizada después de la pandemia, ni ‘Judas’, que también ha tenido un gran recorrido en los últimos tiempos.