girl in red: «Se ha multiplicado el uso de la palabra “triste” en la música»

Entrevisté a Marie Ulven (girl in red) para otro medio por su debut, y recuerdo que no encendió la cámara. Ni es la primera ni será la última artista que prefiere dejar la cámara apagada en el Zoom; yo mismo quizás lo haría si pudiera, pero menciono esto porque, en esta ocasión, sí lo hizo. Y me parece un buen simbolismo con la diferencia que hay entre ese ‘if i could make it go quiet‘ (2019) y este ‘I’M DOING IT AGAIN BABY!‘: la alegría, el optimismo y la energía tan entusiasta que tiene este disco viene de que Marie está un lugar distinto, y se encuentra mucho mejor de la depresión que inspiró casi todo su debut.

Esta energía (que ella llega a definir como “goofy vibes”) es lo que más llama la atención al escuchar su segundo trabajo, es lo que más ha impactado en la gente, para bien y para mal, y es el principal punto sobre el que gira nuestra conversación. Hablamos también del exitazo de ‘we fell in love in october’, de ser telonera para Taylor Swift, del featuring de Sabrina Carpenter o de las labores de producción de Matias Tellez. Pero, sobre todo, Marie pone encima de la mesa algo sobre lo que creo que deberíamos reflexionar: mostrar tu alegría también es mostrar tu vulnerabilidad, y quizás también tengamos “escudos” al respecto, escudos que hacen que incluso nos moleste cuando alguien expresa, como Lorena Edo, que está superfeliz. Como hace ella aquí, o como hizo Lorde en ‘Solar Power’, una comparación ante la que descubro que ella también defiende a muerte ese disco. No estoy solo en el mundo. Coñas aparte, esa sensación de “vale, no estoy solo” o “vale, no solo me pasa a mí”, es una que los fans de girl in red están acostumbrados a tener cuando escuchan sus canciones, tan abiertas en lo que respecta a expresar los altos y bajos de su estado mental. ‘I’M DOING IT AGAIN BABY!’ es una prueba más. girl in red lo presentará en España con una fecha el 16 de septiembre en el Sant Jordi Club de Barcelona.

- Publicidad -

¿Qué tal estás viviendo la recepción del disco?

Está siendo un poco mezcla. Estaba muy preocupada el día de salida, porque las reseñas de Noruega fueron muy buenas, pero internacionalmente fue bastante más tibio. Y entre los fans también, creo que a algunos les ha encantado, pero otros están más como “¿qué es esto?”. Pero, ¿sabes qué?, vi hace poco un vídeo de Rick Rubin donde decía que si a todo el mundo le gusta tu disco, probablemente no has ido lo suficientemente lejos. Y yo siento que he ido lejos con esto, al menos con lo que yo tenía en mente, y que necesitaba hacerlo. A alguna gente le gusta, a alguna gente no, y creo que eso está bien.

¿En qué aspectos por ejemplo dirías que has ido “lo suficientemente lejos”? No sé si en temas, en sonido…

No diría que es por un sonido específico o un tema específico, pero sí la energía global del disco. En la segunda canción, ‘DOING IT AGAIN BABY’, digo “got my Ray-Bans on and I’m rolling with the boys / having all this swagger was never a choice”. Si no pillas que eso es algo por diversión, que obviamente es humor, si lo ves desde la perspectiva de “oh, voy a descubrir si esto es una buena letra o no”… es una energía goofy, gran parte del disco la tiene, y con esa energía conectas o no conectas. O la energía que hay en ‘Phantom Vibe’ cuando en el puente mezclo francés, inglés y español. Pero en muchas críticas he leído eso, que las letras son tontas y demás… creo que no han pillado la energía del disco, y no pasa nada, hay gente que la pilla y gente que no.

- Publicidad -

Antes de adentrarnos en el disco, quiero preguntarte sobre ‘we fell in love in october’ y su secuela, ‘october passed me by’. ‘we fell in love in october’ está a punto de superar los mil millones de escuchas en Spotify, por cierto.

Es una locura, y esa canción en un principio ni siquiera iba a salir… y fue muy divertido también ver cómo la gente reaccionaba a la secuela, que la gente también se identificaba con ella. Porque mucha gente se enamora en octubre, pero mucha gente también rompe.

¿Pensaste en meter ‘october passed me by’ en este disco?

No, no, el disco tiene su propia entidad y esa canción va por otro lado… habría sido raro meterla aquí, estoy en contra de meter canciones en discos solo porque les ha ido bien comercialmente, si no pintan nada. Es como si hubiese metido ‘we fell in love in october’ en el debut… habría sido como “¿por qué coño hace esto?”. Por streams, sí, claro, pero no por motivos artísticos.

- Publicidad -

‘we fell in love in october’ se une a esa lista de canciones que la gente asocia con un mes o un día concreto por el título, se las ponen especialmente en esa época, lo comparten en sus redes, etc, como ocurre también con ‘Wake me up when september ends’ de Green Day o ‘august’ de Taylor Swift. ¿Tienes alguna canción de otro artista con la que te pase eso?

No con un día o un mes, en plan, no con una canción concreta, sino que para mí es algo más general, como que hay discos que conecto con épocas específicas del año. Por ejemplo, me pasa con ‘Carrie and Lowell‘ de Sufjan Stevens, siempre me lo pongo cuando empieza a hacer frio en el otoño.

Yendo ya a ‘I’M DOING IT AGAIN BABY!’, lo primero que llama la atención es la vibe tan distinta al anterior que tiene: mucho más luminoso, optimista, con una energía goofy como decías… entiendo que haya a quien esa energía le parezca demasiado, pero, si tu propósito era transmitir eso, desde luego se consigue.

Claro, si escuchas el disco pensando que va a ser como todo lo que he hecho antes, quizás te lleves una decepción… Entiendo que puede ser un disco heavy, no en cuanto a que es metalero (ríe), pero sí que está muy cargado, es mucho más energético, etc. Y si la gente no está en un lugar en sus vidas en el que algo así les resuene, puede que no les encaje. Pero era el disco que quería hacer, era el disco que me resultaba divertido y coherente hacer en el momento en que lo hice, así que estoy muy contenta con él.

¿Puede que haya ahí algo de esa romantización de la tristeza de los artistas que hacemos a veces? Tanto fans como críticos. Como si, al gustarnos tus canciones tristes, no queramos verte haciendo canciones alegres… aunque estés en una etapa más alegre de tu vida (NdE: Marie ha declarado estar mucho mejor respecto a la depresión que inspiró gran parte de su disco debut).

No creo que nadie quiera realmente que yo esté triste, o que queramos que la gente en general esté triste, pero sí pienso que es como si esto no fuese tan interesante… Creo que las empresas, los sellos, la industria musical, etc, la gente que distribuye música, se ha dado cuenta de que la tristeza vende, ¿no? La gente incluso “entristece” cosas que no son inherentemente tristes. Tengo la sensación de que se ha multiplicado el uso de la palabra “triste” en la música, en general.

Es como si la vulnerabilidad fuese expresar lo triste que estás, y no creo que deba ser solo eso. La vulnerabilidad es también ser capaz de expresar y compartir tu felicidad y tus alegrías. La vulnerabilidad es mostrarte triste y mostrarte alegre, es no intentar tener siempre como… una puta pose, ¿no? He intentado ser yo misma en este disco, y sí, soy una persona feliz, entusiasta, tengo esta energía goofy la mayoría del tiempo. Sé que no es lo que la gente ha visto de mí antes, por el lugar en el que estaba, y también por eso quiero mostrar ese lado. Me gusta hacer cosas simplemente porque me diviertan. Creo que hay algo… existencial ahí, pero igual la gente lo ve de forma distinta, no sé.



Me gusta mucho esto que has dicho, también creo que mostrarte vulnerable puede ser mostrarte feliz. Y me recuerda lo que me has contado al primer single, ‘Too Much’. Hablas de algo diferente ahí, de una relación personal, pero al final es también alguien/gente diciéndote que te relajes un poco, que estás compartiendo demasiado de tu felicidad o de tu entusiasmo. Y que estás siendo demasiado, claro.

Sí, cuando publiqué ‘Too Much’ recibía mensajes de gente diciéndome “¿qué es esto? ¿girl in red en versión feliz?”. Lo cual probaba mi teoría: la gente enseguida estaba diciendo que esto era demasiado, por ejemplo con el puente, que para mí es juguetón, es gracioso, etc, y creo que la gente se avergüenza demasiado a la hora de permitirse siquiera sentir que algo como ese puente es divertido. De divertirse en sí, de mostrar entusiasmo. Puede que simplemente yo tenga mal gusto y que haga mala música, vamos a decir que sí, pero aún en ese caso siento… como que la gente tiene sus escudos puestos. Y ‘Too Much’ también va de eso, de ser demasiado guay para expresar tus emociones, porque eso ya te hace menos guay. Ser demasiado guay por tu propio bien, para que no se rían de ti. ‘Too Much’ es una canción perfecta para tener en un disco como éste, porque sí, este disco es demasiado, lo es. Y creo que mucha gente no puede con eso.

Este pequeño “meltdown” frente al disco que comentas me recuerda un poco al que tuvo Lorde cuando sacó ‘Solar Power‘, que a mí me encanta, pero sé que soy un poco minoría en esto.

Es que para mí Lorde se adelantó a su tiempo con ‘Solar Power’, ese disco es una puta pasada. Creo que, cuando pasen los años y la gente mire hacia atrás, lo verán. Pero a la gente le cuesta cambiar su mentalidad respecto a las cosas: a ella se le percibía como esta artista súper triste y, cuando ya no se mostraba así, para la gente fue como si no estuviese siendo ella misma, no les entraba en la cabeza. Hay un verso de ‘Solar Power’, la canción, “can I kick it? / yes I can!”, que me parece maravilloso, y creo que resume muy bien lo que estamos hablando. En mi opinión, Lorde es una genio.

Uno de los aspectos que más me gusta sobre tu música y tu manera de componer es lo abierta que has sido siempre sobre tu salud mental, y sobre tu depresión. En el tema que abre el disco, ‘I’m Back’, está quizás mi verso preferido: “living life in gray did something to my brain / but hey, I took a shower today”. Hablando antes, al respecto de ‘Solar Power’, sobre cómo un verso puede resumir muchas cosas, creo que éste es uno de esos casos. Y además, lo hace de forma casi que graciosa, pese al tema.

Gracias (sonríe) En el disco quería reflejar también cómo pasar de un punto a otro no es algo que ocurra de la noche a la mañana, ha sido todo un proceso. Y en esta canción además abro la puerta a que quizás esa tristeza vuelva a mí, que probablemente vuelva a estar deprimida, pero quiero hablar sobre ello de manera más esperanzadora. Que esté deprimida no significa que vaya a ser mi final. Justo antes del verso que mencionas digo “I know I have a tendency, melancholic tragedy, always seems to follow me around”, y es un poco esto, que he aprendido a conocerme, sé que tengo esa tendencia. De adolescente sientes como que estas cosas son interminables, que nunca va a parar, y luego te conoces en tus veintipicos y dices “pues mira, así es un poco cómo soy, así es como suelo responder a estas situaciones”, tienes más perspectiva, sabes que las cosas volverán a estar mejor. Creo que esa historia tenía que contarla, que es esperanzador, y que muchos lo van a experimentar.

«Porque yo era futbolista no nos tomaban en serio, nos cerraron todas las puertas»

Sabrina Carpenter es el único featuring del disco, no sé si pensaste en tener alguno más. Aprovecho para preguntarte también, que me dicen que tenemos que ir terminando, sobre la experiencia de actuar como telonera de Taylor Swift en ‘The Eras Tour’, ya que tanto Sabrina como tú lo habéis sido.

No había pensado en otro, es que tengo una relación rara con los featurings, creo que pueden distanciar al oyente de la canción un poco, porque se sientan como poco creíbles. Pero cuando hice esta canción, y ese puente como más tontillo donde presento a Sabrina, me hizo gracia, me pareció una forma guay de presentar a tu colaborador, siendo súper obvia… Y, de nuevo, volviendo a lo que hablábamos antes de si la gente pillaba o no la vibe, me he encontrado comentarios de “oh, aquí está intentando hacer que parezca espontáneo”. Ehm… ¡¿claramente NO es espontáneo?! Y la respuesta de Sabrina también va por ahí, “omg you’re so right! I’m gonna sing now”. ¡Es obviamente una coña! Pero no sé, supongo que cada uno tiene su sentido del humor.

Y que la gente quiere ser cínica todo el rato…

¡Sí! Me hace gracia que la gente se tome el disco tan en serio, porque al final prueba mi teoría de que la gente… ¡la gente necesita más humor en su vida! Sobre lo de Taylor, bueno, ha sido la experiencia más increíble de mi vida, le estaré eternamente agradecida. Fue muy, muy guay.

En los créditos solo veo el nombre de Matias Tellez en la producción, entiendo que lo has hecho solo con él de nuevo. ¿No te pareció arriesgado repetir solo con la misma persona para el segundo disco?

No, porque al final a la gente no sé si a la gente le importa tanto con quién lo hago, y además la música de este disco es tan distinta al anterior… ya había ahí una diferencia ahí, ¿sabes? Además, no creo que sea una debilidad sino una fortaleza el trabajar de nuevo con la misma persona. Está bien probar con otra gente y conocer a otra gente, pero es genial hacer música con tu mejor amigo. Y si, además, conectas creativamente con él, como es nuestro caso… De todas formas, Kid Harpoon hizo unas baterías que pusimos en ‘DOING IT AGAIN BABY’, Tyler Spry hizo cosas para ‘Ugly Side’ también… Había más gente y más opiniones, pero al final soy yo quien toma las decisiones. Tengo curiosidad por cómo va a ser lo siguiente que hagamos… Mira, tengo el estudio aquí detrás (gira el portátil y me lo enseña), y tengo ganas de probar, porque no tengo ni idea de cómo será lo próximo que haga… y eso es divertido.

Me dicen que ésta tiene que ser la última pregunta, y no me quiero ir sin preguntarte sobre ‘Pick Me’ y sobre escribir desde la perspectiva del “perdedor”. Es una de mis favoritas del disco, y en su comienzo me recuerda a ‘Please please please let me get what I want’ de The Smiths, con eso de “let the loser win”.

Estaba en el piano y me vino ese verso para empezar, pero no tanto como porque me viese como una perdedora, aunque entiendo que se pueda interpretar así, sino que era más como un juego de palabras entre “loser” y “win”… Aunque es la canción más triste del disco, y… bueno… la verdad es que a veces sí que me veo como una perdedora. Pero no sé, es normal, creo que a mucha gente le ocurre. No es una buena narrativa que predicar, no es bueno decirte “perdedor” a ti mismo, pero es muy normal sentirse así a veces. La canción es sobre querer ser elegida, querer ser amada, pero ser insegura y no gestionar bien tus sentimientos, porque estás mucho en tu cabeza. Me gusta esa canción y creo que también hay vulnerabilidad en arrojarte sobre una balada así, porque puedes ser consciente de ti misma repente, decir, “joder, esto es una balada, voy a dar mucho cringe”. Y, en lugar de decir “voy a dar mucho cringe”, dices “no, voy a volverme loca y sacármela en esta balada”, apropiarte de eso, y mostrarte guay al respecto… en lugar de mostrarte «demasiado guay» para una balada.