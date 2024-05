Kathleen Hanna ama a Selena Gomez y Demi Lovato

Kathleen Hanna, líder de Bikini Kill, es la última invitada al programa de Youtube What’s in My Bag?, dirigido por la tienda de discos Amoeba, de Los Ángeles, con motivo del lanzamiento de sus memorias, ‘Rebel Girl: My Life As A Feminist Punk’.

Entre selecciones de Bruce Springsteen o los Sugarcubes, Hanna comparte sus compras de ‘Rare‘ de Selena Gomez y ‘Revamped’ de Demi Lovato, ambas en formato de vinilo.

Hanna reconoce tener en especial estima a Selena: «Me encanta lo que aporta al mundo, me encanta que hable de salud mental y que haya hecho cosas por la educación de las mujeres en África». Por ello, Hanna cree que el público debería tratar mejor a Gomez o, en sus palabras, «dejarla en puto paz», en lugar de criticarla continuamente. Hanna añade que se siente «protectora» de Gomez y aclara que su música no le parece un «guilty pleasure»: «tiene canciones muy, muy buenas». A Hanna le gusta la música de Selena porque le lleva a «un lugar emocional dramático» o, por contra, a un «lugar divertido y popi». Destaca en especial ‘Ice Cream‘, su colaboración con Blackpink.

Sobre Demi Lovato, Hanna cuenta Demi y ella compartieron mánager: «El único mánager que tuvimos en Le Tigre nos dejó para irse con Demi Lovato, y terminó en la cárcel», dice. Sobre todo, Hanna destaca la «poderosa» voz de Demi y su habilidad para mantenerla «sana». Explica que ha estudiado numerosos directos de Lovato y que admira su capacidad para conservar la potencia de su voz. Es «algo a lo que todos los cantantes aspiramos».

Hanna se identifica con Demi también por un motivo personal, su experiencia con el abuso sexual. «Demi volvió a tener sexo con la persona que la violó pero, esta vez, por una aparente necesidad de controlar ella la situación. Muchas mujeres hemos pasado por esto, yo incluida, y es un tema que cuesta de explicar. La gente cree que eres menos víctima, pero no es así».