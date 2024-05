Pavement logra su primer Disco de Oro con una cara b

La Recording Industry Association of America (RIAA) acaba de conceder a Pavement un Disco de Oro por primera vez en su carrera. La distinción pertenece a ‘Harness Your Hopes’, una canción hasta hace poco desconocida de Pavement que, en los últimos años, se ha viralizado en TikTok, llevándola a amasar a día de hoy cerca de 150 millones de reproducciones.

‘Harness Your Hopes’ es una canción perteneciente a la etapa del cuarto disco de Pavement, ‘Brighten the Corners’, de 1997, si bien se trata de una composición que nunca formó parte del álbum original. Solo se editó oficialmente, primero, en un EP de 1999, ‘Spit on a Stranger’, y después, en una versión ampliada de aquel álbum, lanzada en 2008.

Las cifras de ‘Harness Your Hopes’ alcanzan las 500.000 copias solo gracias al formato digital, por lo que la RIAA ha confirmado su certificación. El viral de TikTok, pero también -y sobre todo- la reproducción automática de Spotify, han llevado a ‘Harness Your Hopes’ a superar comercialmente al que hasta ahora era el single de mayor éxito de Pavement, el single de 1994 ‘Cut Your Hair’.

La carrera de Pavement ha vivido otros curiosos momentos en los últimos tiempos. A la broma a costa de Stephen Malkmus vista en la taquillera ‘Barbie‘ hay que sumar -por ejemplo- la canción de beabadoobee dedicada al compositor estadounidense.

En los últimos tiempos, Pavement ha seguido de gira actuando por ejemplo en Primavera Sound. Gary Young, su batería original, falleció el año pasado.