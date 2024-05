La ‘canción’ del verano de Leticia Sabater: toto, furros y acrobacias

Leticia Sabater ha lanzado la que será con muchas dudas la canción del verano 2024. En un intento de hacerle la competencia a Bad Bunny, Sabater ha publicado ‘Titi, cómeme el toto’, junto a un videoclip que no dejará indiferente a nadie.

Construida sobre una base electrónica que parece salida de un after, ‘Titi, cómeme el toto’ va a por el hit directo y simple. La frase que se repite mayoritariamente durante los 4 minutos de la canción es «titi, cómeme el toto, cómemelo to, to to, miau miau», con los maullidos prácticamente actuando como hook del tema.

- Publicidad -

El single adquiere un nivel más profundo, incluso con toques activistas, en la siguiente sección: «Verano caliente, baby empodérate, fiesta, DJ, playa, arena, sexo», seguido de unos gemidos muy incómodos. Sin embargo, el videoclip, como suele ser el caso en las canciones de Leticia Sabater, es la joya de la función.

Tras verlo, no queda muy claro su propósito, pero Sabater lo explica en su Instagram: «Con videoclip para que lo bailes y lo cantes en todas las pistas, fiestas, festivales, casa con tus colegas, playas». Ahora, los planos imposibles, las acrobacias aéreas de Leticia y toda la estética furry cobran mucho más sentido. Las partes en las que la catalana pasea a sus bailarines con una correa y en la que todos posan mientras se meten en la boca… algo con pelo, son los highlights del clip.