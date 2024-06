Halsey anuncia disco confesional y saca single mañana

Halsey anuncia nuevo álbum, el primero tras el excelente ‘If I Can’t Have Love, I Want Power‘ que co-produjeron Nine Inch Nails. “Como habréis adivinado, he escrito un nuevo álbum. Pero necesitaba un tiempo para pensar cómo decir lo que necesitaba decir. Hay mucho que voy a revelar en este disco, pero tenéis que saber algo de la historia primero”.

Continúa: “Así que antes del caos y el confeti de los grandes singles y lanzamientos del disco, solo necesito deciros, queridos amigos, por qué todo importa esta vez. Sacaré nueva canción el 4 de junio y es solo para nosotros. Empecemos por EL FINAL”. Esa mayúscula sugiere que el single podría llamarse ‘THE END’ y que podría tratarse de un «buzz single» revelador, más bien.

Según comentan sus fans en Popjustice, el nuevo disco de Halsey se rumorea que está influido por el soft-rock y grupos como Paramore. Una playlist de influencias apunta más bien a los 70 con gente como Fleetwood Mac, Simon & Garfunkel, Joni Mitchell, Carole King, Nick Drake, Vashti Bunyan y Elton John.