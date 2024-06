Cyndi Lauper anuncia gira de despedida

Cyndi Lauper y Live Nation anuncian hoy de manera conjunta la gira de despedida de la artista, que cumple este mes 71 años. El texto de redes sociales dice: «Es oficial. La Gira de Despedida «Girls Just Wanna Have Fun» llega ya y no podríamos estar más excitados. Preparaos para cantar todas vuestras canciones favoritas y crear recuerdos increíbles. Las entradas salen a la venta este viernes».

El anuncio llega 41 años después del debut de la artista ‘She’s So Unusual’ y se llama como su canción más emblemática, una ‘Girls Just Wanna Have Fun’ que no ha podido ser más importante para la historia del «girl power». Suma a día de hoy 1.100 millones de streams. También este anuncio coincide con el estreno del documental en Paramount+ ‘Let the Canary Sing’, que será este martes 4 de junio.

El tour excluye Europa, como podéis observar, principalmente se desarrolla en arenas de Estados Unidos y Canadá, pero en Reino Unido habrá una fecha en Glastonbury y una especial en el londinense Royal Albert Hall.

06-26 London, England – Royal Albert Hall

06-29 Somerset, England – Glastonbury

09-20 Rio de Janeiro, Brazil – Rock in Rio

10-18 Montreal, Quebec – Bell Centre

10-20 Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

10-24 Detroit, MI – Fox Theatre

10-26 Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

10-27 Washington, D.C. – Capital One Arena

10-30 New York, NY – Madison Square Garden

11-01 Nashville, TN – Bridgestone Arena

11-03 Columbus, OH – Schottenstein Center

11-06 Tampa, FL – Amalie Arena

11-08 Hollywood, FL – Hard Rock Hollywood

11-10 Atlanta, GA – State Farm Arena

11-12 Dallas, TX – American Airlines Center

11-14 Austin, TX – Moody Center

11-16 Houston, TX – Toyota Center

11-19 Phoenix, AZ – Footprint Center

11-20 San Diego, CA – Viejas Arena

11-23 Los Angeles, CA – Intuit Dome

11-24 Palm Desert, CA – Acrisure Arena

11-26 San Francisco, CA – Chase Center

11-30 Portland, OR – Moda Center

12-01 Seattle, WA – Climate Pledge Arena

12-04 Minneapolis, MN – Target Center

12-05 Chicago, IL – United Center