«El WiZink trabaja en el calendario de 2027; y habrá más residencias»

Hoy presentamos el podcast ALGO CAMBIO… de la Fundación SGAE en colaboración con JENESAISPOP. Dirigido y presentado por Sebas E. Alonso y Claudio M. De Prado, autores del podcast REVELACIÓN O TIMO, este nuevo formato de periodicidad mensual (aprox) estrena la primera de sus ocho entregas, disponible en plataformas habituales como Spotify, Apple, ivoox y también Youtube. La sintonía la ha creado Joe Crepúsculo.

- Publicidad -

ALGO CAMBIÓ… nace con la intención de analizar, entender y explicar la realidad actual del mundo de la música y de los cambios que se ha visto obligada a realizar para adaptarse a la realidad del siglo XXI. Con un tono que alterna lo informativo y lo humorístico como viene siendo habitual en nuestra web, en cada programa los presentadores hablaremos con varios artistas y profesionales del sector para conocer de primera mano los desafíos a los que se enfrentan: desde los propios músicos a los productores, pasando por promotores, managers o programadores de sala.

De hecho, en el primer episodio hemos contado con la visita de Nacho Córdoba, Head Promoter de Live Nation España; y de Paz Aparicio, Directora del Wizink Center, para analizar en una conversación a cuatro la verdadera dimensión de la actual fiebre por los macroconciertos en nuestro país y, de paso, derribar algunos mitos sobre la realidad de la música en directo en España. Hablamos de los cambios en la sociedad, del «yo estuve allí» o de los valores del relevo generacional.

- Publicidad -

Hablamos con Nacho Córdoba sobre cómo ha sido programar a Karol G en 4 Bernabéus, que podrían haber sido 5; sobre las diferencias de aforo que va a conocer este recinto desde Taylor Swift hasta Lola Indigo; y también de alguna curiosidad, como el show «underplay» que The Killers realizaron recientemente en Razzmatazz.

Por su parte, Paz Aparicio, directora del WiZink, donde se han programado 8 conciertos de Dani Martín, sumando más de 100.000 entradas vendidas, avanza sorpresas: «Estamos trabajando en el calendario de 2027. El caso de Dani es otro tema. Dani decide ser el primer artista de España en hacer una residencia. Lo decide hace 2 años antes porque si no, no habríamos podido reservar fines de semana. Y a lo mejor tiene alguno más (…) Las residencias es en lo que los artistas empiezan a pensar. Tenemos alguna sorpresa más».

- Publicidad -

Ambos recuerdan que hay también espacio para las sorpresas, como el reciente anuncio de Travis Scott, como cuenta Paz: «Queda algún anuncio para este año muy jevi. Momento Travis Scott: lo hemos cerrado hace 2 semanas. No eran fechas previstas en la gira. Un día me llama Nacho y casi me da infarto. Y los dos sold out».

La cabida de Travis Scott puede tener lugar porque «30 y 31 de julio es una fecha muy rara», en referencia a lo que son un martes y un miércoles a final de mes y en medio del verano. Nacho Córdoba habla de cómo han cambiado los tiempos: «Es verdad que llevamos intentando hacer hip hop americano durante mucho tiempo, y siempre estaba esa barrera idiomática. La gente joven la ha roto».

En la segunda parte del podcast, nos visita Luis Gómez Tamayo, Director de Experiencia de Socios de la SGAE, para darnos cifras de recaudación en derechos de autor procedentes del directo. Las cifras, como las de recaudación en general, se han disparado en 2023, hasta situarse en récord absoluto. Además, Gómez Tamayo pone en valor que los artistas españoles recaudan más pese a ser menos mediáticos.

En otros puntos, recordamos conciertos históricos en nuestro país, como el que los Beatles ofrecieron en Las Ventas y la Monumental de Barcelona, sin poder considerarse «macroconciertos», esenciales para lo que vendría después. El podcast se complementa con otro podcast que realizamos el año pasado sobre EL PRECIO DE VENTA DE LAS ENTRADAS.