Taylor vuelve al nº1 de Discos España; Vetusta entran en el 17

Taylor Swift recupera el número 1 de álbumes en España con ‘The Tortured Poets Department‘ dos semanas después de haber actuado en España con el Eras Tour. Esta vez, Swift sí ha podido con el disco de Billie Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft‘, que baja a segunda posición.

En realidad, la entrada más fuerte de la semana en lista la protagoniza el rapero de Almería RVFV con ‘El tiburón’, directo al tercer puesto. Le sigue de cerca Mau y Ricky, que con ‘Hotel Caracas’ se queda a las puertas de irrumpir en el top 10 y entra en el puesto 11.

En cuanto a Vetusta Morla, el grupo se queda con ‘Figurantes‘ lejos de repetir el número 1 de sus tres últimos álbumes de estudio, estos son, ‘Cable a tierra‘ (2021), ‘Mismo sitio, distinto lugar‘ (2017) y ‘La deriva‘ (2014). ‘Figurantes’ hace su primera entrada en lista en el número 17. Según Fnac.es, el disco en físico no sale hasta el 21 de junio.

Especialmente Omar Montes está de celebración, pues no solo su disco ‘Lágrimas de un maleante’ entra en el puesto 23, sino que su single con Lola Indigo y Las Chuches, ‘El pantalón – Rumbas’, entrada directo al 3 de la lista de singles, que comentaremos próximamente.

En cuanto al resto de debuts en lista, ‘Las Pegajosas Aventuras de Sticky Ma Pt. II’ de Sticky M.A. entra en el 28; ‘El cantante’ de Pole. en el 29, ‘P.E.K.E.’ de Ill Pekeño en el 33, el boxset ‘Anno Domini 1989-1995’ de Black Sabbath en el 70 y ‘Te llevo en la sangre’ de Alejandro Fernández en el 100.