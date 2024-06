Eminem logra con ‘Houdini’ el top 1 en UK, pero no en EE UU

Eminem está arrasando con su nuevo single ‘Houdini’. El tema ha entrado como un cohete en las listas británicas, alcanzando el número 1 de calle, casi doblando al puesto 2. La semana pasada ‘Houdini’ rozó el equivalente a 105.000 unidades. De ellas, 8.000 fueron descargas reales y 96.000 puntos de streaming. Es decir, tanto hay de audiencia fiel como de público joven renovado. El tema lograba desplazar ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter al puesto 2, tras varias semanas en la cima.

En Reino Unido se trata del 11º número 1 para Eminem, empatando con Calvin Harris. Ambos ocupan el 8º lugar en cuanto a artistas con más números 1 históricos en Reino Unido.

En Estados Unidos la canción que samplea ‘Abracadabra’ de Steve Miller también es un macrohit, pero es verdad que al menos de momento el número 1 se le ha resistido. ‘Houdini’ no ha podido con el pelotazo de Post Malone con Morgan Wallen, ‘I Had Some Help‘, que lleva 4 semanas consecutivas en la cima.

‘Houdini’ es número 2, lo cual vale para ser ya el mayor éxito de Eminem desde que hizo el dúo con Rihanna ‘The Monster’. Y hace ya 10 años de eso.

Ciñéndonos a España, ‘Houdini’ logra asomarse al menos por el top 100. El tema ha entrado estos días en el puesto 73, una de sus peores posiciones internacionales junto a Corea del Sur. ‘Houdini’ ha sido número 1 en Australia, Canadá, Islandia, Letonia o Noruega. Además es top 3 en Alemania. Otros países resistiéndose a ‘Houdini’, aunque no tanto como España, son Francia (número 39) e Italia (número 43).