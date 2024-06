Billie Eilish supera con nota el reto del tercer disco

‘HIT ME HARD AND SOFT’ de Billie Eilish será uno de los discos del año en toda lista de 2024 que se precie. No ha decepcionado a ningún seguidor y ha sumado nuevos adeptos a juzgar por la resistencia de absolutamente todas sus canciones -hasta 10- en el top 200 Global de Spotify. Al éxito de ‘LUNCH’ ha sucedido el de ‘BIRDS OF A FEATHER‘, e incluso hay que hablar de lo que están gustando composiciones tan inesperadas como ‘WILDFLOWER’ o ‘BLUE’, que cierra el álbum. De hecho, acaba de interpretar algo tan improbable como ‘THE GREATEST‘ en la tele.

Es por eso que dedicamos el nuevo capítulo del podcast REVELACIÓN O TIMO a analizar tanto esta obra de Billie Eilish, que hay quien cree que forma parte de un proyecto doble que se resolvería el año que viene, como toda su carrera anterior.

Por supuesto, ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘ ya era uno de los Discos Clave del siglo XXI, y hay que reivindicar que el segundo, ‘Happier than Ever‘ no está tan mal como lo recuerda Billie Eilish. Por mucho que el Grammy a Álbum del Año se le escapara, hay que recordar la fuerza de temas como ‘Your Power’, la viralidad del tema titular o el vídeo de ‘Therefore I Am’.

Recordamos también su primer EP ‘dont smile at me’ y aquel día de 2018 en que la entrevistamos y nos habló de Rosalía, mucho antes de grabar un dúo con ella.

Por tanto, no ha habido «difícil tercer disco» para Billie Eilish, que abre además con ‘HIT ME HARD AND SOFT’ un universo de posibilidades de cara a su futuro: ¿más cuerdas? ¿más synth-pop? ¿más reggae? ¿más variedad de estilos?

En la última parte del podcast hablamos del tercer disco de Dua Lipa. Sin ánimo de enfrentar a unos artistas con otros, y mucho menos a mujeres, lo cierto es que decidimos posponer el podcast sobre el tercer álbum de Dua por si mejoraba con el tiempo, y cada día quizá tiene menos sentido, sobre todo ahora que la cantante ha convertido su nueva gira más bien en un «greatest hits» con más temas de ‘Future Nostalgia’ que de ‘Radical Optimism‘. Elogiamos una parte de este álbum y debatimos sobre lo que se ha hecho mal o ha fallado en esta campaña. ¿O ha sido simplemente una cuestión de expectativas?

Os recordamos también que tenemos un nuevo podcast disponible en Youtube llamado ALGO CAMBIÓ… en colaboración con Fundación SGAE, y dedicado a los cambios en la industria musical.