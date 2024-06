Rihanna ha empezado a hacer «de nuevo» su noveno disco

Parece que la espera nunca terminará. Además de bromear sobre la interminable creación de ‘R9’ en la fiesta de lanzamiento de Fenty Hair, Rihanna también ha ofrecido una respuesta seria sobre su proceso con el disco, admitiendo que está «empezando de nuevo».

«Esta línea de producto es lo que más tiempo he tardado en crear», soltó la cantante de Barbados durante la presentación de su nueva línea para el cuidado del cabello. «No, he mentido, eso es ‘R9′», bromeó justo después. Sin embargo, durante una entrevista en la alfombra roja con Entertainment Tonight dio una respuesta en condiciones sobre la gran paciencia que tienen sus fans.

«La música, para mí, es un nuevo descubrimiento. He estado tanto tiempo trabajando en el disco que puse todo a un lado, y ahora estoy preparada para volver al estudio», confesó la cantante de 36 años. «Sí, he empezado de nuevo, pero no quiero abandonar las canciones que tengo. Quiero escuchar con otros oídos, con mi nueva perspectiva y ver lo que todavía vale y de lo que todavía estoy enamorada», concluyó.

El pasado 28 de enero se cumplieron 8 años desde la salida del último disco de Rihanna, ‘ANTI’. Desde entonces, la que es oficialmente la artista femenina con más discos de diamante ha lanzado algunas colaboraciones (no muy sorprendentes) y ha formado parte del soundtrack de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ con la balada ‘Lift Me Up’ y con la canción ‘Born Again’.

