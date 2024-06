hard life (AKA easy life) regresan esperanzados con ‘tears’

Más acorde a la realidad, easy life ahora son hard life. Tras la disputa legal que se produjo a finales del año pasado con easyGroup, propietarios de la marca de aerolíneas británica easyJet, los anteriormente conocidos como Easy Life han podido salir adelante y lanzar su single de regreso, ‘tears’. Es nuestra Canción del Día.

‘tears’ es un emotivo tema de hip hop, muy a lo Kanye en el tratamiento del sample vocal («If I ever get to see you again»). Según la propia banda, la canción es un nuevo capítulo en su historia y no dejan de lado lo ocurrido con easyJet. De hecho, van bastante de cara. «Es una vida difícil, no puedo mentir, ha sido un lío / Pero tengo suerte de tener amigos de fiar», rapea Murray Matravers en el estribillo.

Matravers referencia constantemente la injusta disputa con easyGroup, y llega hasta nombrar al dueño de toda la compañía, Stelios Haji-Ioannou. «Era fácil en mis veintes, ahora tengo que pillar abogados / Dame millas aéreas o un juicio justo Stelios», canta Matravers. Esta frase está censurada en Spotify después de que easyGroup la considerase «difamatoria».

El artista británico también deja un hueco para reflexionar sobre el peor resultado que habría podido tener la disputa legal: disolverse. «He visto a artistas ir y venir, tengo el síndrome del superviviente», rapea Matravers.