easy life, obligado a cambiar de nombre

easy life tiene los días contados bajo ese nombre, que los ha visto crecer desde su formación en 2017. Después de 6 años que los cinco integrantes han aprovechado para darse a conocer dentro del nicho del indie pop alternativo, la banda tendrá que decir adiós a su nombre debido a una demanda.

Todo comenzó hace unos días, cuando easyGroup, propietario de la marca de aerolíneas británica easyJet, iniciara acciones legales contra el grupo alegando que su nombre infringía la marca que ellos mismos habían registrado, siendo demasiado similar.

- Publicidad -

Según The Guardian, la empresa también alegó que la banda había dañado la reputación de easyGroup al utilizar palabras obscenas en el escenario, y citó un informe que afirmaba que el líder Murray Matravers se había emborrachado durante una actuación. Asimismo, el periódico ha desvelado que EasyGroup suele emprender acciones legales de este tipo, destacando el intento de impedir que Netflix titulara Easy a una de sus series en 2018.

La banda de ‘life’s a beach’ ha informado en un comunicado que no se defenderá por la alta carga financiera que implicaría hacerlo. «Simplemente no tenemos fondos para acceder a un juicio justo en el Tribunal Supremo. Por no mencionar el hecho de que esto probablemente se prolongaría hasta 2025, y con esto pendiendo sobre nosotros no podríamos publicar música mientras tanto. Nuestras carreras, y de hecho nuestras vidas, estarían en suspenso».

- Publicidad -

El grupo se despedirá de su actual nombre en los dos conciertos que tiene programados para esta semana, tanto en Leicester como en Londres. Se rumorea que será entonces cuando haga el anuncio de su nuevo nombre.