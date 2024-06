Fleetwood Mac ya no volverán, según Stevie Nicks

Stevie Nicks ha concedido una entrevista a MOJO en la que asegura que Fleetwood Mac no volverán. La razón es la muerte de Christine McVie, que se produjo hace un año y medio, en noviembre de 2022. Los últimos shows de Fleetwood Mac que constan en Setlist.fm datan de 2019.

La autora de ‘Dreams’ y ‘Landslide’ cree que sin Christine McVie no podrán actuar: «Sin Christine’, ninguno podremos hacerlo. No hay ninguna oportunidad de volver a unir a Fleetwood Mac de ninguna manera. Sin ella, simplemente no podría funcionar».

Stevie Nicks está obviando que Fleetwood Mac operaron sin Christine McVie entre 1998 y 2014, realizando tres giras. Cuando les vimos en directo en 2013 en Ámsterdam, Christine McVie NO estaba en el grupo.

Lógicamente, la muerte de McVie, autora de hits de Fleetwood Mac como ‘You Make Loving Fun’, ha tocado a la formación. Pero quizá el grupo podría volver a funcionar si hubiera reunión con el tercer miembro principal, Lindsey Buckingham, a quien se expulsó en 2018.

Stevie Nicks también lo descarta: «Incluso si pensara en volver a trabajar con Lindsey, tiene problemas de salud. No me corresponde a mi contarlos, pero no estoy segura de si Lindsey podría hacer el tipo de gira que hacen Fleetwood Mac, en la que estás fuera durante un año y medio. Es demasiado exigente». Finalmente, Nicks recuerda que ahora está concentrada en su trabajo en solitario y que en sus giras, toca canciones de Fleetwood Mac.