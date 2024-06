Shannis te tiene con las patas colgando en ‘Saca la botella’

Puede que no sepas quién es la protagonista hoy de nuestra sección “Revelación o Timo”, pero igual sí que has visto estos meses alguna reacción o algún meme de una señora súper efusiva gritando “¡Jura! ¡Jura!”.

Shannis ya llevaba un tiempo subiendo en TikTok vídeos de humor en los que predominaban sus monólogos absurdo-intensos, pero fue por esa pequeña viralización por lo que ha empezado a darse a conocer. Influye también, claro, que Álvaro Mayo de Operación Triunfo 2023 fuese fan suyo y reprodujese sus frases dentro de la Academia, acercándola a un público mucho más allá de Sevilla y del nicho tuitero.

- Publicidad -

Shannis fue a algún que otro podcast, grabó uno de sus monólogos con La Zowi de estrella invitada, y también fue adoptada por Samantha Hudson, en su propio beso de Madonna y Britney: la autora de “¡baja de ahí!” le cede (o comparte) el cetro a la autora de “¡que me tienes con las patas colgando!”.

Pero os hablamos de ella porque estas semanas ha sacado su primer single: ‘Saca la botella’ no es exactamente una cover (el guiño viene por otro de sus vídeos, donde bailaba la original), sino una mamarrachada machacona que tiene versos como “mi culo es el anzuelo, la favorita de su abuelo”, “dame rush, el tanga roto, soy trash” y la joya de la corona: “me come el culo escuchando a la Niña Pastori mientras me grabo un story”. Ni un día sin poesía.

- Publicidad -

En el tema, producido por OkeyLoyys y Golub, Shannis se las apaña incluso para meter hyperpop y techno, siendo la locura de la parte final lo mejor con diferencia. Teniendo en cuenta que ha fichado por la misma agencia de Jedet, Ms Nina o la propia Zowi, imaginamos que no será ésta la última canción que escuchemos de ella. Desde la web hemos intentado ponernos en contacto con Shannis para saber sus próximos pasos a nivel musical, sus influencias, su boda con Álvaro Mayo, etc, pero no hemos conseguido tener respuestas. Habrá que buscarlas en ‘Saca la botella’.