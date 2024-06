Katy Perry despliega un enorme vestido contra su backlash

Katy Perry anticipaba hace unos días su nuevo single, el que tenía que ser su gran comeback tras la tibia recepción de su disco anterior, ‘Smile‘, de hace ya 4 años.

Pero la campaña de ‘Woman’s World’ está siendo desastrosa por tres motivos: el «teaser» que ha dejado ver, un tanto tosco, no ha gustado mucho. En segundo lugar, falta demasiado para que el single vea la luz. Hasta el 11 de julio no se publicará, por lo que el tema tendrá que lidiar con varias semanas de hype y especulaciones. Y en tercero, Katy Perry ha confirmado que ha trabajado con Dr. Luke en su nuevo álbum.

Dr Luke ha sido una figura fundamental en la carrera de la artista, pues aparece en los créditos de ‘I Kissed a Girl’, ‘Hot N Cold’, ‘Teenage Dream’, ‘California Gurls’, ‘Roar’ o ‘Dark Horse’. Si nos fijamos en las 10 canciones más escuchadas de Katy Perry en Spotify, Dr. Luke está en 9 de ellas: en todas, excepto ‘Firework’. Por eso, quizá para Katy Perry es un amuleto. Sin embargo, el mundo del pop parece que no se lo va a perdonar, tras el juicio y denuncias mutuas entre Dr. Luke y Kesha por abusos y difamación.

El caso se cerró tras un acuerdo, pero la carrera de Dr. Luke no ha vuelto a ser lo mismo. El productor continúa trabajando en decenas de singles al año, pero salvo excepciones, no es ya con artistas tan conocidos. Su principal proyecto es Kim Petras, aunque también aparece en algún single que ha sido número 1 en el último par de años, como ‘Super Freaky Girl’ de Nicki Minaj. De nuevo, parece que el exceso de anticipación está jugando en contra de Katy Perry.

Cuando aún quedan más de 15 días para el lanzamiento del single, y cuando nadie acierta a adivinar por qué sencillamente no se lanza ya, la artista ha dado la nota en la Semana de la Moda de París. Cuando se disponía a entrar en su hotel, ha desplegado un vestido rojo en cuya larga cola de metros y más metros de longitud podía leerse -es un decir- la letra del sencillo ‘Woman’s World’. La tontería ha resultado muy efectiva y no deja de circular por las redes.

A partir del 11 de julio comprobaremos si el tema de Katy Perry merece la pena, si se nos fue la olla como el día que condenamos antes de tiempo ‘Hentaï’ o si las playlists y radios acogen ‘Woman’s World’ y todo queda en una absurda polémica de Twitter. Otra más.

🚨 KATY PERRY ARRIVED AT HER HOTEL IN PARIS. pic.twitter.com/8OFsPfUNdc

— Katy Perry Today (@todaykatyp) June 25, 2024