‘Take My Time’ es el momento pop chic de Normani

Normani ha publicado estos días su esperado álbum debut, ‘Dopamine‘. Esperado porque han pasado seis años desde que la que fuera integrante de Fifth Harmony lanzara su primer single en solitario, ‘Motivation’. En todo este tiempo, Normani ha afrontado dificultades en el ámbito profesional, pero también en el personal. Sin embargo, ‘Dopamine’ ha llegado seguro de sí mismo, ofreciendo una colección de puro R&B sexy y maduro que halla a Normani en buena forma.

En el repertorio de ‘Dopamine’ sobresale claramente una canción que se desmarca de la línea de R&B general del álbum. ‘Take My Time’ ofrece el momento abiertamente POP del disco. Es la Canción Del Día.

‘Take My Time’ imagina a Normani en la pista de baile valiéndose de una base inspirada en el pop-house. Un bajo marca el ritmo de manera prominente, y las notas de piano house agregan una segunda capa de melodía en el estribillo. El elemento diferencial de ‘Take My Time’ es el exquisito gusto con el cual se aborda la base rítmica, un gusto también presente en la producción vocal. A Normani le gusta tejer una buena armonía densa y celestial: se nota que ha estudiado en la escuela de Brandy y Janet Jackson. Y ‘Take My Time’ se chupa los dedos combinando el estilo chic de la producción musical, con las sofisticadas armonías vocales que a Normani tanto le gustan.

Y, como buen momento pop que busca ser clásico, ‘Take My Time’ sube un escalón en su segunda mitad añadiendo un segundo estribillo que mejora el primero. De esta manera, Normani refuerza el mensaje de la canción: ella quiere que su amante se «tome su tiempo» para seducirla, pero le advierte de que no se quede «a medias» y de que vaya a por todas.

‘Take My Time’ se remata con un final instrumental que cede el protagonismo a los acordes de piano house del estribillo. Es la guinda del pastel de una canción pop diseñada a la perfección.