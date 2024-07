«James Brown daba unos bolos con una energía que ni el hardcore»

Desde Euskadi, EZEZEZ son uno de los grandes reclamos festivaleros que han surgido últimamente en cuanto a nuevos talentos. Bilbao BBK Live, Monkey Week, o antes Arberatze EHZ Fest y Mundaka son algunos de los que han apostado por ellos. El grupo practica una mezcla de punk, psicodelia y detalles de finales de los 70 que podéis disfrutar en sus dos álbumes, especialmente en el último ‘Katuzaldia’.

El grupo es el nuevo invitado de nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermeister. Escogen hablar de funk de los años 70, aunque ojo, porque no había unanimidad en la banda sobre el tema que elegir. Responden Eneko Ajangiz (guitarra, producción) y Álvaro Olaetxea (batería, mastering), y de manera conjunta cuando no está indicado. Completan la formación el cantante y letrista Unai Madariaga y el bajista Mikel Irigoyen.

¿Por qué habéis escogido hablar de funk de los 70 en esta sección?

Básicamente porque nos gusta muchísimo la musica de aquella época, aunque en realidad cuando decimos funk de los 70 también incluimos algo de R&B, Soul… La verdad que en esa década esos géneros se mezclaban entre sí bastante y a veces cuesta definir las etiquetas claramente.

¿Cuál sería vuestro gran disco favorito de este género?

Probablemente el ‘Fresh’ de Sly & The Family Stone por ser algo más avanzado en su planteamiento musical, o el de The Meters, más instrumental pero una auténtica masterclass de cómo conseguir hacer mover tu culo con la música. La humanidad que manejan todos esos beats contrastan mucho con el panorama actual de la música: ahora todo tiende a ser perfectamente cuantizado, metronómico, robótico. Hay poca música con esa vida hoy en día, aunque todavía quedan valientes que están jugando a mezclar esos ritmos orgánicos con sonoridades y texturas más actuales. Es un poco nuestro objetivo también a la hora de afrontar las instrumentales, bebemos mucho de esa época.

¿Y la canción perfecta?

Alvaro: «Ahí podemos discutir un buen rato pero para mí ‘Super Bad’ de James Brown es un temón. Encima, bastante representativo de toda la movida, ¡ritmo sin parar y sudor!

Eneko: «‘If You Want Me to Stay’ de Sly».





¿Alguna playlist o recopilatorio que recomendéis?

Alvaro: «La recopilación 50 Aniversario de James Brown, aunque el algoritmo de spoty hace bastante buen trabajo con las listas de funk también, especialmente con listas de grupos más modernos, estilo Lettuce y así.

Eneko: «Me encanta ver vídeos en instagram de Ella Rae Feingold, toca la guitarra muy, muy bien y siempre sube vídeos de cómo tocar licks de guitarra de James Brown y artistas de la época setentera. Además, fue estudiante de Spanky Alford, máximo referente de la guitarra funk/jazz, que en paz descanse. Le podemos escuchar en discos como ‘Voodoo’ de D’Angelo o ‘The Love Movement’ de A Tribe Called Quest, ¡clasicazos!

¿Artistas como estos o Parliament… os interesan entonces sobre todo por ritmos, en canciones sueltas, de manera conceptual…?

Desde luego rítmicamente es una barbaridad lo que hacía esta peña. Hay un componente en la repetición rítmica que te envuelve y se convierte en un mantra y te mueve… y en cierta manera quedarse con esa esencia y traerla a nuestro terreno pero de otra manera mola, rítmicamente hay mucha influencia del funk en nosotros. Además, esa peña eran maestros de cómo hacer y llevar bolos. Aunque era un cabronazo como persona, James Brown daba unos bolos con una energía que ni el hardcore.

Y luego conceptualmente el hecho de que Parliament-Funkadelic y así fueran un colectivo es algo casi adelantado a su tiempo con lo que nos identificamos bastante.

Hace poco hemos dedicado un podcast a 5 obras maestras de Stevie Wonder, sobre todo de los 70. No sé si le consideraréis estrictamente «funk», ¿pero no os parece fascinante el modo en que toda la década de los 70 ha influido a artistas de hip hop como Kanye West, R&B como Frank Ocean, pero también electrónica como Daft Punk?

Bueno, ¡es que esto hay que reivindicarlo mas! Mucho se habla de los Beatles y su legado (que también) pero llevamos la tira de años en que la música ha bebido totalmente de estos artistas, siempre dándole una vuelta, pero la línea se puede trazar claramente. Sin esta década estaríamos mirando un panorama musical totalmente diferente, también en cuanto a concepto de show, esta gente desarrolló mucho el concierto como espectáculo y entretenimiento también. Es un flipe ver vídeos de esa época y ver cómo bailaban, sudaban y hacían coreografías locas todo el rato, pura energía. Y por acabar con la pregunta, también me parece lógico que peña como Daft Punk se interesara por esta época, al final electrónica y funk son en esencia música de baile, y en algún momento todos echamos la vista suficientemente para atrás y flipamos jaja.

PD: Frank Ocean es el puto!!!

En principio vuestra música es más 1º) punk 2º) psicodélica 3º) new-wave/post-punk. ¿Pero estáis al tanto de la etiqueta p-funk? ¿Os sentís ahí?

Alvaro: «¿Te refieres a la dupla de Parliament y Funkadelic no? La verdad que si lo piensas bien, hay elementos que podríamos tener en común pero no creo que nos sintamos dentro de esa etiqueta, somos mas punkis en espíritu. Aunque de esos elementos en común, sin duda hay un rollo vacilón y divertido que compartimos, me da la sensación que esa peña disfrutaba de lo que hacía un montón y eso nos une.

Eneko: «Yo a título personal creo que estoy dentrísimo de la movida P-funk. Creo que Mikel también tuvo una época de escuchar eso todo el rato. ¡Es brutal!»

¿En qué canciones podemos percibir la influencia del funk de los 70? ¿Quiza ‘Ezezez’ o ‘Marmitako’ por el punto bailable?

¡Totalmente! Ezezez es rítmicamente más simplona pero tiene ese punto de querer hacer bailar a través del ritmo 100%, repetir golpes y a bailar. ‘Marmitako’ es literalmente un ritmo de funk pero tocado con más caña, y las guitarras también tiene ese punto de mantra rítmico total. También ‘Dariokdio’ tiene también un poco de esa intención, además de un punto soulero en el beat. Al final cuando haces temas lo que tienes por ahí en el cerebro sale sí o sí, aunque te des cuenta luego de donde ha salido, jajaja.





Hay un punto a finales de los 70 en que convivieron en el tiempo también Gang of Four con Ramones con Chic con David Bowie con Talking Heads con Joy Division… ¿Aquella época de 1977 a 1980 podría ser una de vuestras favoritas de la música, por casualidad?

A ver, ¡es que vaya mezcla más guapa la de aquellos años! Tampoco creo que tengamos una época favorita que nos mole muchísimo más que el resto, pero desde luego que de esos años hay muchas bandas que nos molan, creo que compartimos el espíritu de empujar las cosas un pelín mas allá de lo establecido, sin miedo a explorar. Que en esos años que todos esos mundos musicales existieran al mismo tiempo es la hostia, y encima era todo más o menos mainstream en el momento, incluso aunque lo hayamos valorado más con el tiempo.

¿Ha sido la parte de base rítmica de EZEZEZ (bajo, batería) la que quería hablar de funk y años 70, verdad? Lo pregunto escuchando ‘Zikin’.

Posiblemente (🤜🏻🤛🏻)

¿Qué miembro era el que en esta sección quería hablar en verdad de chimpancés?

Unai, jajaja.

¿Y de Phillip Guston?

Unai otra vez (es un tipo interesante).

Otra banda vasca, We Are Standard, WAS, parecían bastante obsesionados también con aquella época. ¿Creéis que puede haber alguna conexión de algún tipo, no ya en la lengua, sino en los ritmos secos y cortantes, la sensación de agitación, etc.?

Buah, ahí tiene que haber algo cultural seguro, igual porque como en invierno llueve a muerte y hace frío queremos compensar… ¡y todo lo que suene un poco a divertido lo agarramos! También su musica siempre ha estado orientada al baile y es natural que encontremos esos puntos en común pese a ser de generaciones diferentes. En resumen, somos vascos bailongos, casi una contradiccion jajaja.