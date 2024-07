Sebas y Claudio comentan ‘En la cama con Madonna’

Del 4 al 28 de julio la plaza central de Matadero Madrid volverá a ofrecer su ciclo de proyecciones al aire libre CinePlaza. Entre los eventos confirmados se encuentra la proyección el 18 de julio de la película ‘En la cama con Madonna’ comentada por Sebas E. Alonso y Claudio M. de Prado, anfitriones del podcast Revelación o timo de JENESAISPOP. ‘En la cama con Madonna’ se proyectará a partir de las 22.15 horas. Las entradas están disponibles a un precio de 5 euros.

‘En la cama con Madonna’ es el famoso documental sobre Madonna grabado durante el Blonde Ambition Tour, que, estrenado en 1991, acercó al mundo a la intimidad de Madonna, entonces la estrella del pop más importante del mundo, décadas antes de que existieran las redes sociales.

Entre las sesiones confirmadas en el ciclo de verano de Matadero se encuentra, también, la proyección el día 11 de julio de la película de Marta Sánchez ‘Supernova’, comentada por Juan Sanguino. Asimismo, habrá pases de ‘Paul McCartney: Get Back’ el 5 de julio; de ‘Under the Cherry Moon’, de Prince, el 7 de julio; de ‘Buena Vista Social Club‘ el 13 de julio, o de ‘Pink Floyd: The Wall’ el 27 de julio. El 25 de julio, La Bien Querida ofrecerá un concierto tributo a Carlos Saura. Podéis consultar la agenda completa aquí.