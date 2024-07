Bebe Rexha amenaza con exponer a la industria

Bebe Rexha ha cargado duramente contra la industria musical en una serie de mensajes en los que ha amenazado con desvelar las «verdades» que esconde el sector.

«Podría llevar abajo una BUENA parte de esta industria», ha declarado Rexha. «ESTOY frustrada. He sido MENOSPRECIADA. Llevo callada mucho tiempo. No he visto las señales a pesar de que la gente constantemente me las ha puesto delante y han sido TAN OBVIAS. Y cuando me he pronunciado he sido silenciada y CASTIGADA por esta industria. Las cosas deben cambiar o contaré TODAS mis verdades. Lo bueno, lo malo y lo feo».

Rexha, en otro hilo de mensajes, afirma que la gente no conoce «ni el cinco por ciento» de los agravios que ha vivido en la industria y ha señalado que la omisión de su nombre en los créditos de ‘Hey Mama’ le parece un «juego de niños» en comparación con el resto de injusticias por las que ha pasado.

Cuando alguien ha acusado a Rexha de pronunciarse por «márketing», a raíz de haber publicado nuevo single recientemente, Rexha ha vuelto a criticar indirectamente a la industria, asegurando que de hecho no cuenta con «presupuesto» para invertir en márketing, y ha añadido que está «HARTA». Bebe ha ratificado que la industria «CASTIGA» a quien decide pronunciarse sobre las injusticias que se viven en la industria.

En un último mensaje, Rexha aclara que no solo está «enfadada», sino también «triste»: «Estoy sentada en la habitación de mi hotel en Londres, LLORANDO sin parar. Me he sentido desesperada durante mucho tiempo». Rexha apunta que «pasear por Londres» y conocer a sus fans en persona «ha despertado» un fuego en ella, quizá el que le ha llevado a publicar sus mensajes.

Recientemente, Rexha ha cargado públicamente contra el rapero G-Eazy, su colaborador en el single ‘Me, Myself & I’, llamándole «desagradecido» y «perdedor». Y ha amenazado también con revelar la verdad sobre él: «Tienes suerte de que le gustes a la gente otra vez, porque podría detallar todas las putadas que me has hecho y cómo me has tratado después de darte tu único hit real».