Childish Gambino se despide buscando la catarsis grunge

Childish Gambino ha anunciado que su nuevo disco, ‘Bando Stone & the New World’, se pondrá en circulación a partir del 19 de julio. ‘Bando Stone & the New World’ es asimismo el nombre de la película que protagoniza Donald Glover en la que suena la música del disco.

‘Bando Stone & the New World’ será, por otro lado, el último proyecto que Glover firme con el alias de Childish Gambino. Hace unos meses se editaba el álbum ‘Atavista‘, la versión completa de un disco que Glover publicó inicialmente durante la pandemia.

El primer adelanto de ‘Bando Stone & the New World’ no puede estar más alejado en estilo de los mayores éxitos de Childish Gambino, como ‘Redbone’ o ‘This is America’. En ‘Lithonia’ se imponen las guitarras eléctricas y, junto a los productores Ludwig Göransson, Max Martin y Michael Uzowuru, Glover factura un tema que se sitúa a medio camino entre la balada grunge y el pop-punk.

En ‘Lithonia’ asoman dos nombres propios, por un lado, Lithonia, el nombre de un pueblo de Georgia, y Cody LaRae, posiblemente el nombre de un personaje de la película. En la letra subyace una sensación de decepción en el devenir de la vida de Cody LaRae: «Se tomó un descanso, y ahora descubre que a nadie le ha importado una mierda / Hice mi trabajo, pagué mis deudas, el amor es para tontos, porque a nadie le importa una mierda». Las guitarras se ocupan de llevar a Childish Gambino a la catarsis.

Os recordamos que Donald Glover es productor y actor de ‘Atlanta‘, una de las mejores series de la televisión estadounidense de los últimos años.