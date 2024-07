10 artistas que hacen diferente Sonorama Ribera 2024

Sonorama Ribera acaba de anunciar que los bonos para asistir al festival del 7 al 10 de agosto están agotados. Ya solo tendrás la oportunidad de comprar entradas de día. Un nuevo éxito para el particular evento de Aranda de Duero, en una cita en la que la organización ha premiado los valores nacionales y latinos sobre los internacionales. Así se explicó en su momento en la rueda de prensa de presentación en la que se reveló el cartel.

Como muchos habréis notado, Sonorama se ha caracterizado durante los últimos años por ampliar su apuesta hacia nombres sorprendentes, no tan habituales en festivales de este tipo. Sin renunciar a valores independientes o alternativos, la organización fue pionera apostando por Amaral, tuvo la osadía de invitar a Raphael (y conseguirnos una entrevista con el artista al respecto), a Dúo Dinámico o a Nacho Cano. Estos son los 10 artistas que harán de Sonorama 2024 un evento diferente, sin descuidar a Los Planetas, La Casa Azul, La Bien Querida, Valeria Castro y un largo etcétera en el que ahondaremos otro día.

- Publicidad -

Luz Casal

La primera vez que entrevisté a Luz Casal y le dije que tenía un medio de comunicación de música alternativa, me dijo que, para «alternativa», ella. Y es que desde que se calzó su chupa de cuero y entregó sus primeras canciones de rock a principios de los 80, hasta que en los últimos tiempos la hemos visto colaborar con Viva Suecia, Depedro o Ricky Falkner, pasando por sus colaboraciones con Pedro Almodóvar, nunca ha dejado de ser fiel a sí misma. La gran dama de la canción tenía que pasar tarde o temprano por Sonorama.



OBK

El grupo de música electrónica OBK, en la actualidad ya compuesto únicamente por Jordi Sánchez tras la marcha de Miguel Ángel Arjona, continúa en activo. Hace casi una década que no hay nuevo álbum de estudio, pero sí sabemos que ha habido conciertos y el desfile de hits asegura el karaoke en Aranda. Suele tocar ‘Tú sigue así’, ‘Dicen’, ‘De qué me sirve llorar’, ‘Falsa moral’, ‘La princesa de mis sueños’, ‘Lucifer’, ‘El cielo no entiende’ e ‘Historias de amor’. En resumen, todo. Historia viva del pop español.



- Publicidad -

Burning Gira 50 Aniversario

Ni un reportaje de la Movida sin mencionar a Burning y ‘Qué hace una chica como tú’. El año pasado se anunciaban algunos conciertos de Burning celebrando sus 50 años en esto, y en concreto recreando su concierto histórico de 1991. La idea pasó por La Riviera en marzo, siendo grabada en vídeo y audio, y ahora Burning también llevarán dicho aniversario a Sonorama Ribera.



Coque Malla

Quien no se ha conformado con la nostalgia, sino que ha ido enriqueciendo su discurso con el paso de los años es el líder de Los Ronaldos. Y para muestra, ese precioso himno LGTB+ que es ‘No puedo vivir sin ti’, aka “No hay manera”. O también discos tan interesantes como ‘¿Revolución?’. El último, datando de 2023, fue ‘Aunque estemos muertos’.



- Publicidad -

Rozalén

Rozalén, una de las autoras más reconocidas de los últimos años por el público en España, presenta nuevo disco. Se llama ‘El abrazo’, ha salido esta primavera y colaboraciones como las de Kase.O y Carlos Vives dan buena cuenta de su amplitud de miras. Entre los hits antiguos que no pueden faltar, ‘La puerta violeta’ o ‘Girasoles’.



La Sonrisa de Julia

Porque la nostalgia de los 2000 no se podía quedar en nombres como La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco (me refiero a los 8 WiZinks de Dani Martín), La Sonrisa de Julia son también invitados en Sonorama. Suelen interpretar temas de su debut, ‘Caminos diferentes’ (2004), y también de su último trabajo, ‘Maratón’ (2018), con especial atención a ‘Bipolar’ (2008).



Hombres G

Hombres G, uno de los grupos más exitosos de los 80, en su momento con una insólita fama de boyband, y a veces sobre unos ritmos de jangle-pop más insólitos todavía, competirán igualmente por el mayor arsenal de “greatest hits”. ‘Venezia’, ‘Voy a pasármelo bien’, ‘Te quiero’, ‘Marta tiene un marcapasos’ y ‘Devuélveme a mi chica’ suelen ser fijas en su setlist.



Cómplices

La apuesta de Sonorama Ribera por los años 80 se consolidará con Cómplices. ‘Serás mi cómplice’ fue un pequeño hit como parte de su debut de 1988, ‘Manzanas’, pero el asunto se les fue de las manos cuando llegó su gran éxito ‘Es por ti’ en 1990. Eran los tiempos de su tercer disco, ‘La danza de la ciudad’. Tras ciertos altibajos en la pareja profesional y artística formada por Teo Cardalda y María Monsonís, este mismo 2024 han sacado un nuevo disco llamado ‘Terra’.



Homenaje a Antonio Vega

Esta primavera se han cumplido 15 años de la muerte de Antonio Vega, uno de los compositores más influyentes de la historia del pop español. Por este motivo, algunos de sus músicos y amigos están realizando una gira homenaje sobre la que se pueden conocer algunas pistas a través de Instagram. A buen seguro, la organización está trabajando por que algunos de los artistas que estarán en Aranda realicen su canción de homenaje a Antonio Vega.



Natos y Waor

Porque no solo se puede vivir de la nostalgia de los 80, de los 90 y de los 2000, otro nombre por el que apuesta Sonorama es el del dúo Natos y Waor. Formado en Madrid en 2010 cuando tenían entre 19 y 22 años, han acumulado varios éxitos a través de la saga ‘Hijos de la ruina’ o ‘Cicatrices’, donde incluyeron varias colaboraciones con Recycled J, o ‘Caminaré’ con Maka.