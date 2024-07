Zach Bryan y Bruce Springsteen prenden la llama en ‘Sandpaper’

Zach Bryan ha publicado su nuevo disco hoy 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos. ‘The Great American Bar Scene’ llega solo diez meses después del exitoso ‘Zach Bryan‘ (2023), el disco que contiene el single número 1 en Estados Unidos ‘I Remember Everything’ con Kacey Musgraves, y está disponible desde este jueves adelantándose al viernes, jornada oficial de lanzamientos.

Aparte de por su extensión, ya que contiene un total de 19 canciones, ‘The Great American Bar Scene’ llama la atención por sus colaboraciones. John Mayer participa en ‘Better Days’; la desconocida Noeline Hofmann, quien no cuenta con ningún single publicado, colabora en ‘Purple Gas’; y, sobre todo, el mismísimo Bruce Springsteen aparece en ‘Sandpaper’. Aunque la sorpresa no es tan grande, ya que ambos ya habían cantado el tema en directo.

Springsteen está presente en ‘The Great American Bar Scene’ no solo literalmente a través de su colaboración en ‘Sandpaper’. Como comenta Variety, es notoria la influencia de ‘Nebraska‘ (1982) en ciertos puntos del álbum, hasta el punto que el tema titular incluye una mención a ‘State Trooper’, una de las pistas de aquel famoso disco del Boss.

No obstante, en ‘Sandpaper’ Bryan y Springsteen viajan un par de años después de aquel disco, concretamente a ‘Born in the U.S.A.’ (1984). En especial, la base rítmica de ‘Sandpaper’ remite inmediatamente a la de ‘I’m on Fire’, y también melódicamente, ‘Sandpaper’ transmite una sensación de serenidad que recuerda a la de aquel single de ‘Born in the U.S.A.’.

‘Sandpaper’ une a Zach Bryan y a Bruce Springsteen en un dueto que es más que la suma de sus partes. La voz de Zach, tan country, y la de Bruce, tan sabia, parecen contar cada una su propia historia. Pero a ambos les une el mismo sentimiento: «El invierno ha sido duro, pero la primavera ha sido mi amiga, te amaré hasta que el verano vuelva», cantan, como apoyándose el uno al otro.