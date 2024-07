Charli xcx y Caroline Polachek bailan ¿La Macarena? en Roskilde

Este fin de semana han continuado las fiestas de presentación de ‘BRAT’. En concreto, esta vez tocaba que Charli xcx presentara el álbum en el conocido festival de Roskilde. Tras temas como ‘360’ o ‘Everything Is Romantic’, Charli ha subido al escenario a Caroline Polachek.

Y lo ha hecho para interpretar un remix muy loco de ‘Welcome to My Island’ (en concreto este), el tema que abría el disco que Caroline Polachek publicaba el año pasado. Ambas ya lo habían tocado juntas en vivo en un par de ocasiones.

En un momento dado que ha sido muy compartido en redes, ambas realizan una coreografía que en el NME ya han considerado “La Macarena”, aunque habría que añadir que también tiene un poco de ‘Saturday Night’. Todo ello remezclado con la marca de la casa. ‘BRAT’, mientras, continúa fuerte en listas y esta semana se mantiene en el top 4 en Reino Unido, en la que es su 4ª semana ya en el top 5. En todo el mundo, van casi 400.000 unidades.

