TSHA se siente como Madonna y Beyoncé en su fiesta de «chicas»

TSHA, una de las productoras de electrónica más importantes de la actualidad gracias a sus conocidas sesiones, a su álbum ‘Capricorn Sun‘ y a canciones como ‘Sister’ o ‘Giving Up‘, tiene nuevo disco. ‘Sad Girl’ saldrá a la venta el 27 de septiembre y a finales de junio se daba a conocer el pepinaco que lo presenta. ‘Girls’ es nuestra Canción del Día para levantar este lunes.

Desde PIAS se presenta este tema como «un auténtico himno de club para the girls and the gays». Rose Grey es quien pone voz a esta letra que nos habla de «no quedarnos atascadas en una fantasía sino volar», de «vivir como si fuéramos jóvenes para siempre». Además, hay una mención al ‘Vogue’ de Madonna nada más comenzar el tema, y también una al ‘Run the World (Girls)’ de Beyoncé en un puente pasado por el Autotune.

Eso sí, la canción presume más bien de ser electropop, con un guiño trance que en los 90 podría haber sido diseñado por Faithless. Esto dice PIAS sobre su nuevo álbum, anticipando que habrá momentos menos eufóricos:

«Con ‘Sad Girl’, TSHA da la bienvenida a una nueva era, en la que pone su propio sello vocal en los temas y se acerca a los géneros que siempre ha querido, en lugar de buscar la aprobación de sus compañeros. Más allá de mostrar sólo el lado eufórico o melancólico de su carácter, TSHA lo expone todo. Es un trabajo que demuestra que no pasa nada por estar triste, y que incluso se puede disfrutar de ello; al fin y al cabo, no se puede tener lo bueno sin lo malo».

Otro tema que conocemos del tracklist es ‘Sweet Devotion’.

1. Sad Girl (feat. Dan Whitlam)

2. Girls (feat. Rose Gray)

3. In The Night

4. Can’t Dance (feat. Master Peace)

5. Green

6. Sweet Devotion (feat. Caroline Byrne)

7. Lonely Girl

8. In Bloom (feat. Abi Flynn)

9. Azaleas (feat. Ingrid Witt)

10. Take

11. Drive (feat. Ingrid Witt)

12. Fight