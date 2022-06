TSHA anuncia fecha de su personal álbum debut, ‘Capricorn Sun’

El álbum debut de una de las artistas de dance y house más interesantes del momento, TSHA, llegará a nuestros oídos el 7 de octubre bajo el nombre de ‘Capricorn Sun’. En el disco aparecerán Oumou Sangaré, Clementine Douglas y Mafro, pareja de la artista.

Podemos esperar un LP con tonos muy personales, y canciones que reflejan una serie de problemas tanto familiares como emocionales. Por ejemplo, uno de los tracks ya lanzados y que ha sido incluido en el álbum es ‘Sister’, un tema nacido a partir de que TSHA descubriese que tiene una hermanastra mayor que ella. El single más reciente, ‘Giving Up’, también fue concebido, junto a su compañero Mafro, en un momento de dificultad emocional tan extremo como la pandemia, tal y como cuenta la artista londinense en su cuenta de Instagram.

Otras canciones que han logrado entrar en el tracklist del disco son ‘Power’ y ‘OnlyL’, y lo que nosotros no podemos entender es cómo ‘Change’ no está entre las elegidas para el disco, siendo una de las mejores piezas de TSHA. Ahora que estamos prácticamente en verano, este tema es de escucha obligatoria.

TSHA forma parte del line up del Paraíso Festival, el evento de electrónica que se celebra en la Universidad Complutense de Madrid los días 24 y 25 de junio. A este festival también asistirán otros artistas del género como Sofia Kourtesis, Moodymann o Shygirl. TSHA actuará el sábado 25 de junio.

Tracklist:

1. Galdem (Intro)

2. The Light

3. OnlyL feat. NIMMO

4. Water feat. Oumou Sangaré

5. Dancing In The Shadows feat. Clementine Douglas

6. Giving Up feat. Mafro

7. Anxious Mind feat. Clementine Douglas

8. Time

9. Power

10. Running

11. Sister

12. Nala (Outro)