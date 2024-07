Caen los discos de OT en listas, entran Imagine Dragons y Cabello

Dei V recupera el número 1 de la lista española con ‘Quién es Dei V?’ tras el paréntesis OT. Los chicos de Operación Triunfo protagonizan grandes caídas en la lista con sus recopilatorios. Por ejemplo, Juanjo Bona pasa del puesto número 1 al puesto 86. Martín Urritua pasa del puesto 2 al puesto 100. Naiara pasa del 16 al 94. Y quien mejor aguanta es Ruslana, que pasa del puesto 4 al 59. Otros directamente caen del top 100, como es el caso de Paul Thin, que llegó a ser top 12.

Estos discos de momento han interesado a los fans más devotos en la primera semana de lanzamiento, pero no han mantenido la atención del público durante la segunda. Habrá que esperar para comprobar qué sucede con sus grabaciones propias ya fuera de la academia.

- Publicidad -

La entrada más alta en España es la de Imagine Dragons en el puesto 4 con ‘Loom’, un álbum que es top 5 en UK y top 22 en Estados Unidos, pero que logra la 1ª plaza en Bélgica y Suiza. Por detrás queda Camila Cabello en el 10 en España con ‘C,XOXO’. Camila ha quedado en el número 13 en Estados Unidos y en el número 20 en Reino Unido. Son sus peores datos históricos.

Mientras Beyoncé vuelve a la lista con ‘Cowboy Carter’ (puesto 25), debido a la redistribución de su vinilo; vemos a Fred Again aparecer por el puesto 60 con ‘USB’. Beyoncé es esta semana número 2 en vinilos (fue top 1 a su salida) y Fred Again.. es número 5 de esa sublista.

- Publicidad -

La lista de entradas de la semana se completa con Pepe de Lucia y Paco de Lucia (puesto 46 con ‘Pepito y Paquito’), Neil Young With The Crazy Horse, que llega al puesto 67 con ‘Early Daze’; y The Warning, que ocupa el 79 con ‘Keep Me Fed’.