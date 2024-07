Los planes de Ariana Grande para reflotar ‘eternal sunshine’

‘eternal sunshine’ de Ariana Grande está siendo uno de los mayores éxitos de 2024, pero quizá no de manera tan contundente como se esperaba. Van 1,5 millones de copias despachadas según Mediatraffic, y el álbum aguanta en listas de manera más o menos digna.

Tras 17 semanas, lo encontramos en el puesto 32 del Billboard 200, en torno al top 50 en UK, y en el puesto 38 en un país como España. No está mal, el álbum no se ha descalabrado y sigue moviendo 50.000 unidades por semana a nivel global, pero tampoco ha resistido en listas tan bien como otras de sus obras.

Probado que el remix de ‘the boy is mine’ no va a poder eclipsar el buen desarrollo de ‘we can’t be friends’, que aguanta en torno al top 20 del Global de Spotify y es definitivamente el gran hit de esta era, muy por encima de ‘yes, and?’, esta semana se han conocido planes.

Como recoge Billboard, Ariana Grande ha declarado en un podcast que entendía que ‘eternal sunshine’ era “perfecto tal y como estaba”, pero que a medida que han pasado las semanas, ha seguido escribiendo, e inclinándose a hacer una versión deluxe. “Estoy realmente tentada de darle al botón creativo de esta historia, y tengo muchas ideas”.

Eso sí, esa versión deluxe no saldrá a corto plazo, sino que aún tiene que darle una vuelta para que tenga todo el sentido y no perjudique el producto ya acabado. ¿Adivinamos que va para Navidades?

Por otro lado, la artista se está planteando dar algunos conciertos entre la promoción de las dos películas ‘Wicked’ en que ha trabajado. Sería algo a pequeña escala en lugar de una gran gira, pero algo a lo que no quiere renunciar para dar vida a sus últimas canciones. La primera parte de ‘Wicked’ se espera para noviembre de 2024, por lo que estaríamos hablando de algún show en 2025.

Podcast: Por qué amamos a Ariana Grande