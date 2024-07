‘Did It First’ es el divertido hit sobre cuernos de Ice Spice

El próximo 26 de julio sale ‘Y2K!’, el debut oficial de Ice Spice, que parece que no se extenderá más de los 23 minutos y las 10 canciones. Conocemos ya varios temas que lo componen, como ‘Think U the Shit (Fart)’, ‘Gimmie a Light’, ‘Phat Butt’ y ‘Did It First’. Esta última es una de las producciones más atractivas y por tanto nuestra Canción del Día para este martes.

Peleando por un top 20 en Reino Unido en estos momentos, ‘Did It First’ presenta una producción menos trap, más voguera y con trucos de UK garage por ejemplo en el tratamiento de las voces.

Sin llegar a los 2 minutos de duración, ‘Did It First’ es también una divertida canción sobre poner los cuernos, en la que Ice Spice pelea con Central Cee -que viene de triunfar junto a Dave– por dejar las mejores barras.

Ella se queda el gancho con que más o menos se abre la grabación (“si me engaña, yo lo haré peor”), y él se defiende asegurando que “es selectivo con quien se enrolla”, que su chica le “mira en el móvil con quién duerme” y que le “investiga como si fuera una detective”.

Adictiva en su agilidad total, ‘Did It First’ no ha parado de subir posiciones en el Global de Spotify desde que se presentó entre las novedades del pasado viernes. Entró en el puesto 126, de ahí subió al 85 y actualmente pasa al puesto 60. Puede ser el mayor hit de Ice Spice, aparte de su featuring en ‘Boy’s a Liar’ y su featuring en ‘Barbie World’.