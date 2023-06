Central Cee y Dave: en una Sprinter por Mónaco

Central Cee y Dave se unen ‘Sprinter’, el single que lleva el peso en su EP colaborativo ‘Split Decision’. Ambos raperos, ambos británicos y con influencia en el mundo en el que trabajan. El acento tan marcado, las barras y la energía de ‘Sprinter’ es algo que no es común en nuestro país. Es nuestra Canción del Día.

«We ain’t got generational wealth / It’s only a year that I’ve had these millions». Ninguno de los dos raperos ha nacido en familias acomodadas, ninguno ha tenido un futuro asegurado o dinero para alcanzarlo. Central Cee lo hace evidente en todos sus temas pero en este incide: «I never went uni, I been on the campus sellin’ cocaine to students».

Salir adelante y mostrar lo que han conseguido. Tema recurrente en el mundo del rap o del trap. Lo cierto es que este dúo lo hace con barras con las que, sinceramente, tienes que sonreírte, al menos. «One hundred meters, huh / I just put nine gyal in a Sprinter».

El videoclip, grabado entre Londres y Mónaco, coloca a Dave y Central Cee en un escenario que grita old money, pijo y clásico. Parece que no pertenecen a ese mundo, pero se hacen su hueco. Dave se posiciona en contra de la violencia contra las mujeres («Fire for a wife beater, can’t rock with that, I ain’t wearin’ a vest»), algo que ya ha hecho en otros temas.

Luego, lo combina con alguna que otra estrofa un poco más guarra: «Man have to send her therapy / She got the E-cup bra, a lot on her chest». Central Cee lo remata con algo de gracia: «Now this gyal wan’ me in her uterus, fuck it, I’m rich, let’s do it».