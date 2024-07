Alan Sparhawk de Low anuncia su primer disco en solitario

El álbum debut de Alan Sparhawk, ‘White Roses, My God’, estará disponible el próximo 27 de septiembre. ‘Can U Hear’ es el vibrante primer adelanto del disco.

Más conocido por sus 30 años de trayectoria en Low, Sparwhawk ha condensado todas sus inquietudes experimentales en su nuevo trabajo. Ya lo hizo durante su tiempo en el grupo, mediante sus numerosos proyectos paralelos en los que jugó con géneros tan diferentes como el punk y el funk. Aunque ‘White Roses, My God’ llega tras el fallecimiento de Mimi Parker en 2022, pieza irremplazable de Low y esposa de Sparhawk, este no es solo un disco «nacido del dolor».

Según la nota de prensa, el nuevo LP se trata de un «exorcismo» que tiene el propósito de «liberar» el espíritu, más que desterrarlo. El disco también es descrito como «tenso, brillante, provocativo y emocionante», además de centrado en una «audaz experimentación». Así se muestra en el primer single, ‘Can U Hear’, en el que la voz de Sparhawk aparece altamente modificada con autotune y un agudo tono.

Tracklist:

1. Get Still

2. I Made This Beat

3. Not the 1

4. Can U Hear

5. Heaven

6. Brother

7. Black Water

8. Feel Something

9. Station

10. Somebody Else’s Room

11. Project 4 Ever