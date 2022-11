Muere Mimi de Low a los 55 años

Mimi Parker, vocalista y batería de Low, ha muerto a los 55 años a causa del cáncer de ovarios que padecía desde el año 2020. Recientemente, Low han cancelado conciertos a causa del estado de salud de Mimi.

Alan Sparhawk, marido y compañero de Mimi en Low, ha anunciado la noticia en sus redes sociales, donde ha informado que Parker falleció «en la noche de ayer, rodeada de familia y de amor, incluido el vuestro». También ha pedido que «compartáis este momento con alguien que os necesite» porque «el amor realmente es lo más importante».

- Publicidad -

Oriundos de Duluth, Minnesota, Alan y Mimi se conocieron en la escuela de primaria, y en el instituto empezaron a salir. A principios de los 90, Alan formaba parte de la banda Zen Identity, que ya experimentaba con el sonido slowcore y que abandonó para formar Low junto a Mimi y el bajista John Nichols. A la batería, Mimi utilizaba escobillas principalmente, en lugar de baquetas.

En 1994, Low publicaron su debut, ‘I Could Live in Hope’, considerado uno de los trabajos fundamentales del slowcore y, durante la década de los 90, se afianzaron como banda de culto en el indie gracias a discos como ‘The Curtain Hits the Cast’ (1996). Entrado el siglo XXI, Low continuaron publicando discos tan queridos como ‘The Great Destroyer’ (2005) y, en 2018, 25 años después de formarse, reavivaron su carrera gracias a la excelente aceptación crítica de ‘Double Negative’, su disco número 12. En 2021 llegó ‘HEY WHAT’, su primer disco como dúo y el que marca el fin de Low tras la muerte de Mimi.

- Publicidad -

Ese año, en una entrevista con JENESAISPOP, Low, como dúo mormón, comentaron la espiritualidad de su música. Alan decía que «todo lo espiritual aparece en nuestras canciones», a lo que Mimi añadía que «nuestra música es… trascendente es una palabra muy grande…», y agregaba: «Nosotros rezamos. Por nuestra música, para que llegue a la gente… Es una fuerza muy positiva». Esperamos que la música de Low siga llegando y trascendiendo tras la muerte de Mimi, como siempre ha hecho.