Japandroids anuncian disco y se separan

Japandroids anuncian hoy su cuarto disco, ‘Fate & Alcohol’, que estará disponible el 18 de octubre a través de ANTI-. Además, hoy comparten nuevo single, ‘Chicago’, en las antípodas de la canción homónima de Sufjan Stevens, con las guitarras rugientes que les caracterizan. Eso sí, será su último álbum, pues a la vez que la banda nos da esta buena noticia, comunica su separación.

Como informa PIAS España, «después de tres discos de rock ‘n roll visceral que cortan la respiración – ‘Post-Nothing’ de 2009, ‘Celebration Rock‘ de 2012 y ‘Near to the Wild Heart of Life‘ de 2017-, el dúo de Vancouver ha decidido separarse». El nuevo disco se supone «un retorno a la forma y un emocionante paso adelante, un monumento a la química que han perfeccionado durante casi dos décadas codo con codo». Como no podía ser de otra manera, su sello considera ‘Fate & Alcohol’ «su mejor trabajo hasta la fecha, el sonido de una banda que se despide en la cumbre de su carrera».

Brian King ha dicho que en este último disco querían “ampliar la definición de lo que es una canción de Japandroids”, por lo que deliberadamente dejaron demos “abiertas y maleables” para tener flexibilidad y experimentar en el estudio. Buscaban una versión “cinematográfica de nuestro sonido característico”. Os dejamos con el tema y el tracklist:

1. Eye Contact High

2. D&T

3. Alice

4. Chicago

5. Upon Sober Reflection

6. Fugitive Summer

7. A Gaslight Anthem

8. Positively 34 th Street

9. One Without the Other

10. All Bets Are Off