Jónsi, en paz y armonía supremas en el clásico ‘First Light’

El próximo 30 de agosto, Jónsi sacará un nuevo disco y se llamará ‘First Light’. A juzgar por los dos adelantos que comparte hoy, ‘Flicker’ y ‘Cherry Blossom’, estamos ante un trabajo de corte clásico e instrumental. Primero, de hecho, iba a ser la banda sonora de un videojuego en colaboración con la plataforma Myndstream.

El concepto es zen, dice el líder de Sigur Rós: «Al escribir esta música en un momento de agitación global provocada por el hombre y de inquietud, para un videojuego, imaginé ‘First Light’ como un mundo utópico, fantástico y momentáneo donde todos y todo viven juntos en paz y armonía eternas. Eligiendo la belleza sobre el desorden, la esperanza sobre el miedo, con nuestros ángeles guardianes divinos universales cuidándonos y conectándonos a todos como uno a través del amor, la melodía y la música”.

Así le ha quedado el tracklist, arrancado con ‘Flicker’.

01 Flicker

02 First Light

03 Green Meadow

04 Clearing

05 Cherry Blossom

06 In Plain View

07 Wishful Thinking

08 Forest Trill

09 Undercurrent

10 Willow

11 Stillness

12 Floweret

13 Over the Fence

14 Flutterby