Jessie J se sincera sobre su diagnóstico de TOC y TDAH

Jessie J ha revelado en un post de Instagram que ha sido diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Esta revela que los síntomas se hicieron más notables después de convertirse en madre.

La cantante lo ha explicado todo en un post de Instagram, compartiendo que aunque la noticia ha sido «reconfortante» ha sentido que no podía hablar de ello en público. «Es raro cuando sabes que toda tu vida has sido diferente y has sentido las cosas de forma distinta y finalmente un día, cuando menos te lo esperas, alguien explica por qué y no puedes evitarlo», cuenta la cantante.

Después de hablar del «amplio espectro» del TDAH, Jessie J describe el trastorno como un «superpoder, siempre que sea visto desde la perspectiva correcta y se tenga el apoyo de la gente de tu alrededor». Mientras que el TDAH afecta al comportamiento y concentración de las personas, haciéndolas parecer impulsivas o inquietas, el TOC es una condición de salud mental en la que la persona tiene pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos que suelen interferir en su vida.

La cantante de ‘Price Tag’ también ha compartido que el diagnóstico le ha hecho volver a pensar «sobre toda mi vida»: «La forma en la que he sido, la forma en la que lidio con las cosas, mis relaciones, cómo trabajo y cómo amo». Jessie J termina el comunicado en una nota positiva, asegurando que esto le ha hecho «quererme todavía más».