Jessie J, muy conocida en el mundo del pop por haber cantado y/o compuesto un puñado de hits multimillonarios durante la primera mitad de los 2010, como ‘Price Tag’, ‘Domino’, ‘Bang Bang‘ (con Ariana Grande y Nicki Minaj) o ‘Flashlight’, ha anunciado que ha dejado la discográfica multinacional en la que llevaba fichada durante 17 años, Republic Records.

En un vídeo subido en Instagram, Jessica Cornish ha dicho que tomó la decisión de abandonar su discográfica meses atrás, cuando todavía estaba embarazada, pero ha aclarado que en su partida no habido ninguna desavenencia. «No ha ocurrido nada malo y no ha sido dramático. Simplemente no me sentía cómoda estando en una discográfica y llevo sintiendo esto años. Así que he decidido dejar de confiar en mis instintos y directamente actuar».

En el comunicado, Jessie J comenta que «me siento agradecida por haber estado fichada en la mejor discográfica del mundo, pero debo ser honesta con quién soy en este momento y con lo que quiero para mi carrera». La británica bromea con que está «en el paro», pero aclara que no dejará la música, sino que se dedicará a una carrera independiente, y que sacará la música que quiera cuando quiera.

La de Jessie J no es la única partida discográfica ocurrida solo en 2023: en abril se conocieron las marcha de Halsey de Capitol Records (ahora está en Columbia Records) y de Anitta de Warner (ahora está en Republic Records). No hace falta recordar el caso de RAYE, que dejaba Polydor en 2022 y este año ha logrado un enorme éxito como artista independiente.

Jessie J ha publicado tres álbumes de estudio, ‘Who You Are‘ (2010), ‘Alive‘ (2013) y ‘Sweet Talker‘ (2014), además de la serie de epés ‘R.O.S.E.‘ (2018). Realmente hace 10 años de la última vez que Cornish logró un hit propio en las listas de éxitos. En 2018, de manera completamente insólita, ganó un concurso de talentos chino. Su último single, ‘I Want Love‘, data de 2021.