Jessie J suena a candidata a Eurovisión en ‘I Want Love’… ¿y podría serlo en 2022?

Entre los varios «comebacks» que han dejado los últimos días se encuentra el de Jessie J. La cantante británica ha lanzado el primer single de su quinto álbum, que estará producido por Ryan Tedder de OneRepublic. Y si eso no dice mucho en principio, pues Tedder cuenta entre sus clientes a artistas tan dispares como Adele y Anitta, ‘I Want Love’ lo deja todo cristalino con su sonido disco 100% clásico.

Lejos de la modernidad de Dua Lipa o de la sofisticación de Jessie Ware, ‘I Want Love’ apuesta por un sonido disco más tradicional, más Gloria Gaynor, en el que tiene especial protagonismo la presencia de un intenso coro góspel, mientras las estrofas están marcadas por el trotón ritmo de una guitarra eléctrica. La letra relata el hallazgo de un amor que parecía perdido: Jessie no actuaba porque creía que él tenía «miedo», pero ahora que están juntos desea «perderse en al amor divino y compartirlo por siempre».

Solvente pero muy poco arriesgada en su composición disco, ‘I Want Love’ parece más bien una candidata de Reino Unido a Eurovisión 2022: la típica canción que se presenta al festival porque suena familiar pero no es especialmente buena. Podría estar dándonos una pista del futuro de Jessie J: como recoge La Vanguardia, el tabloide británico The Sun informa (o desinforma) que la BBC habría contactado a la artista para ofrecerle representar a UK en Eurovisión el año que viene y así no repetir el desastre de John Newman. Jessie J no ha comentado el rumor por el momento.

Una de las grandes vocalistas de su generación, Jessie J se encuentra en un periodo bajo en lo comercial después de que su último proyecto ‘R.O.S.E.‘ pasara desapercibido. Su último álbum de estudio propiamente dicho, ‘Sweet Talker‘, data de 2014. Este se presentó con un macrohit del tamaño de ‘Bang Bang’ con Ariana Grande y Nicki Minaj, pero el resto de sus singles no funcionó tan bien. Su posible presencia en Eurovisión podría revitalizar su carrera… si no quedara en último puesto.

Hay que recordar que Jessie ya tiene experiencia en el mundo de las competiciones musicales… y no porque fuera jueza en La Voz. En uno de esos extraños episodios de la historia del pop, hace unos años participó como concursante en un talent chino y ganó.