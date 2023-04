Halsey deja su sello, Capitol Records

Halsey y su discográfica desde hace ocho años, Capitol Records, han partido peras. Así lo ha anunciado el sello: «Todos en Capitol hemos volcado nuestro alma y nuestros corazones para ayudar a Halsey a conseguir sus metas y exponer su música al mundo. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido juntos y deseamos a Halsey lo mejor en sus futuros proyectos».

Con Capitol Halsey ha publicado sus cuatro álbumes de estudio, ‘Badlands‘ (2015), ‘hopeless fountain kingdom‘ (2017), ‘Manic‘ (2020) y el increíble ‘If I Can’t Have Love, I Have Power‘ (2021), cuatro trabajos ambiciosos en envergadura y concepto que han producido hits del tamaño de ‘Without Me’, ‘Colors’ o ‘Bad at Love’, todos ellos sumando streamings monstruosos.

La marcha de Halsey de Capitol no es casual. El año pasado, Halsey se quejó de Capitol públicamente por la obsesión del sello con TikTok. Decía querer publicar una canción pero no poder porque el sello no se lo permitía «a menos que creara un momento viral en TikTok». Esa canción era ‘So Good’, una co-producción de Max Martin que finalmente vio la luz unos meses después. Halsey lanzaría un single más con Capitol, ‘Die 4 U’, la versión completa de su «featuring» en ‘Die for Me’ de Post Malone. No obstante, se desconoce que este sea el motivo por el que Halsey ha dejado Capitol.

Halsey es solo una de varias artistas que han partido peras recientemente con sus discográficas por desacuerdos artísticos o profesionales. Fue el caso primero de RAYE, quien, tras denunciar públicamente que su sello, Polydor, le impedía publicar su primer disco después de siete años de contrato, se pasaba a la independencia, logrando un gran éxito. Hace poco, Anitta dejaba Warner por razones similares a las expuestas por Halsey el año pasado, llegando a declarar que habría «vendido sus órganos» para abandonar antes.







