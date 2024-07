Ariana, Cardi B, Charli… apoyan la candidatura de Kamala Harris

El nombre de Kamala Harris suena fuerte en las apuestas para representar al Partido Demócrata en las próximas elecciones generales de Estados Unidos, que se celebran en noviembre. Tras la -no tan inesperada- renuncia de Joe Biden a la carrera presidencial, Biden ha avalado públicamente la candidatura de Harris, quien, al fin y al cabo, es la actual vicepresidenta, y así lo han hecho otros nombres de la cultura, especialmente del cine y la televisión (George Takei, Jamie Lee Curtis) o de la música.

Es el caso de Ariana Grande, que ha compartido el comunicado de Biden apoyando a Harris en sus stories, o Katy Perry, que ha usado un fragmento de su canción ‘Woman’s World‘ para probablemente mandar un mensaje feminista. Es hora de que una mujer tome el rol de presidenta de Estados Unidos, pensará. Su admirada Hillary Clinton, a la que promocionó sin cesar, no lo logró hace unos años. Clinton perdió contra Donald Trump, principal favorito este año, y Harris ha prometido que está «preparada» para derribarlo.

Cardi B, que no suele morderse la lengua al opinar sobre política, y que ha llegado a entrevistarse con Bernie Sanders, ha apoyado también a Kamala. La autora de ‘Invasion of Privacy‘ piensa que el Partido Demócrata debería «conceder este momento» a Kamala en lugar de competir por el liderazgo. Gavin Newsom, actual gobernador de California, y primo lejano de Joanna Newsom, es uno de los candidatos favoritos.

Uno de los cantantes que más seriamente han respaldado la posible candidatura de Harris es John Legend, quien ha declarado que «hará todo lo que esté en su mano» para ayudar a Harris y que el «autoritario y opresivo Proyecto 2025» de Trump, el plan ultraconservador del Partido Republicano, no prospere. Además, Legend se ha fundido en elogios a la administración de Biden por su gestión de la pandemia, el cambio climático, la deuda universitaria o el paro.

Demi Lovato ha secundado también la apuesta de Harris, pero la noticia más curiosa que vincula el posible nombramiento de la ex-fiscal con la música la ha protagonizado Charli XCX. Después de que XCX haya tuiteado que «Kamala ES Brat», mostrando públicamente su respaldo a la actual vicepresidenta, la cuenta oficial de X de la campaña Biden-Harris, rebautizada como «Kamala HQ», ha actualizado su encabezado de X con una imagen inspirada en la portada de ‘BRAT‘. El «verano BRAT» continúa tomando un camino inesperado.

De ser nombrada finalmente líder del Partido Demócrata y derrotar a Donald Trump, Kamala Harris se convertiría en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, en la primera presidenta asiática (su madre provenía de la India) y en la primera presidenta negra. Su apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres se encuentra entre sus principales preocupaciones. En el lado menos amable, su pasado policial, especialmente criticado por la comunidad afroamericana por su apoyo al encarcelamiento masivo, acecha. Nos vemos en noviembre…

The Biden campaign’s official account, Biden-Harris HQ, has officially rebranded to Kamala HQ with a ‘brat’ theme. pic.twitter.com/xy4FhdE5h7

— Pop Base (@PopBase) July 22, 2024