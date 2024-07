Muere Toumani Diabaté

Toumani Diabaté, músico de Mali que acercó la música de África Occidental al mundo, ha muerto este viernes a los 58 años de edad «después de una larga enfermedad», ha confirmado su hijo, Sidiki Diabaté. Conocido por su uso virtuoso de la kora, un instrumento de 21 cuerdas típico de África parecido al arpa, Diabaté ha sido uno de los mayores representantes de la música maliense en el mundo, colaborando con artistas occidentales desde el inicio de su carrera.

Nacido en Bamako, Diabaté provenía del linaje del griot, como se denomina a los narradores de historias, poetas y músicos de África Occidental (algo así como el juglar en España). Diabaté tocaba la kora de manera innovadora mezclándola con estilos occidentales, por ejemplo, en el disco de 1997 ‘New Ancient Strings’ con Ballaké Sissoko, o en su trabajo con Ali Farka Touré, ‘In the Heart of the Moon’, ganador de un Grammy en 2006.

Desde el principio de su trayectoria la música de Diabaté se ha contaminado de diferentes culturas. Tan pronto como en 1988 publicó ‘Sanghai’, un disco con Ketama, la banda gitana de flamenco fusión liderada por Antonio Carmona. También son recordadas sus colaboraciones con Björk en el disco ‘Volta‘, de 2007, y con la London Symphony Orchestra. En 2023 se editó el último trabajo de Diabaté, ‘The Sky Is the Same Colour Everywhere’.