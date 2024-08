‘Neverender’ era otro gran acierto de Justice y Tame Impala

Justice ha publicado este año ‘Hyperdrama‘, uno de sus mejores discos. Y parece que el público está de acuerdo con esta afirmación: 8 de las 10 canciones más populares de Justice en Spotify en este momento pertenecen a ‘Hyperdrama’, un disco que salió hace meses, en abril. El público no se cansa especialmente de las dos colaboraciones con Tame Impala.

‘One Night/All Night’ fue el single de presentación de esta nueva era de Justice. Pero es ‘Neverender’, la otra colaboración con Kevin Parker, la más popular actualmente: la canción de Justice nº1 en Spotify ahora mismo.

En la Canción Del Día de hoy, Justice no presenta a Tame Impala como «featuring», sino como estrella: «Neverender starring Tame Impala». En una entrevista con JENESAISPOP, Justice se deshace en elogios hacia el australiano: «Kevin Parker tiene mucho talento como compositor y productor, pero lo que nos llama la atención de su música es que parece simple, pero no lo es». Justice habla en detalle de ‘Neverender’ revelando que, durante la grabación de este tema, (Parker) nos volvía loco porque usaba una nota que no nos encajaba, pero después, mezclada con la música, tenía todo el sentido del mundo».

‘Neverender’ es la introducción perfecta a un álbum que presenta el sonido electro familiar de Justice pero pulido y estilizado al máximo. Los elegantes sintetizadores y ritmo disco de ‘Neverender’ esculpen un sonido futurista y galáctico; la canción suena como si Xavier de Rosnay y Gaspard Augé pilotaran una nave espacial dirigida a las estrellas. Ellos, por otro lado, saben crear y aliviar tensión en ‘Neverender’ cortando y reintroduciendo la base repetidamente.

A la ráfaga electrónica de ‘Neverender’ se suma Kevin Parker aportando su famoso falsete. La melodía vocal de ‘Neverender’ es 100% Tame Impala, y la letra también: Parker está arrepentido y sufriendo. «Debí haber sido honesto», «el dolor de mi corazón lo recuerdo como el más agudo», «el arrepentimiento es el sentimiento que más tarda en desaparecer», «los momentos malos son los que no olvido». Afortunadamente, Justice saben convertir el «hiperdrama» en puro escapismo.