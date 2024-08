Katy Perry podría remontar con ‘Timelines’, que sale este viernes

Katy Perry ha anunciado que la esperada ‘Timelines’ estará disponible este viernes 9 de agosto. Tras el tibio recibimiento de ‘Woman’s World’, Katy Perry tiene la oportunidad de remontar con este nuevo single de ‘143’, que desde el primer teaser fue de los que mejor pinta tenían.

En su debut en listas británicas, ‘Woman’s World’ ni siquiera pasó del número 47 de la clasificación, y no tuvo mejores resultados en otros países. En España, la canción no ha aparecido en listas y ni hubo rastro de ella en el top 200 de Spotify. Por suerte para Perry, ‘Timelines’ parece que puede dar un resultado más positivo.

Recientemente, ‘Lifetimes’ fue presentado por la cantante en la fiesta Churros con Chocolate de Barcelona en uno de los acontecimientos más inesperados del año con un éxito total. De sonido house-pop, ‘Lifetimes’ es uno de los temas más anticipados de ‘143’, el nuevo disco de Katy Perry. Este estará disponible el próximo 20 de septiembre.

AMAZING 😍 Katy Perry debuts new song “Lifetime” in a club in Barcelona @choco_churros 💕✨🌈 @katyperry pic.twitter.com/VlY0yeSqNT

— Daniel Valls Halling (@danvhalling) July 22, 2024