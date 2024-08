El disco de MJ Cole que parió el pop de hoy

MJ Cole es uno de los maestros del UK garage comercial. Él es una de las primeras estrellas del género, y su influencia se sigue percibiendo en el pop de hoy. Tanto que escuchar su disco ‘Sincere‘, del año 2000, es casi como repasar el top 40 global actual. Como mínimo, el pop británico no ha dejado de sonar a ‘Sincere’ en 24 años.

Prueba de ello es que ‘Crazy Love’, el segundo single de aquel disco, con su icónico estribillo interpretado por Elisabeth Troy, acaba de ser sampleado en el afrobeat de ‘Blessed’ de Bashy. Sus ufanas cuerdas ya llegaron al puesto 14 de las islas británicas en el año 2000.

- Publicidad -

Pero es el ritmo roto típico del UK garage de ‘Crazy Love’ y de todo ‘Sincere’ el que sigue empapando el pop de nuestros días. Es difícil escucharlo y no pensar que de este disco han nacido las carreras PinkPantheress, NewJeans o Disclosure. En España hasta DELLAFUENTE, Natalia Lacunza o Alba Reche han tirado de este sonido. Por no hablar de que toda la base de ‘Bandelero Desperado’ se utilizaba en ‘Desperado‘ de Azealia Banks. Menudo buen gusto se gastaba la rapera.

En ‘Sincere’, Matthew James Firth Coleman mostraba las posibilidades comerciales del UK garage potenciando su componente soul, R&B y jazz, valiéndose para este propósito de la colaboración de vocalistas invitados como Guy S’Mone o la mencionada Elizabeth Troy. Tan refinado era el sonido de ‘Sincere’ que tres décadas después sigue sonando vigente. No extraña que el Mercury Prize lo nominara en su edición de 2000: no ganó, pues la victoria se la agenció Bradly Drawn Boy con ‘The Hour of Bewilderbeast’, pero compitió contra ‘Parachutes‘ de Coldplay, entre otros. Alguien vio que este disco era visionario, y así es.

- Publicidad -

Después de ‘Sincere’ MJ Cole publicó dos álbumes más, ‘Cut to the Chase’ en 2003 y ‘MJ Cole Presents Madrugada’ en 2020. Sobre todo, en los últimos tiempos ha prestado su talento a producciones como ‘Nobody But You’ de Mary J. Blige con Sam Smith y Jimmy Napes o ‘Blue Eyes’ de Katy B, y ha producido remezclas oficiales para artistas como Mariah Carey, Amy Winehouse o Alicia Keys. Y, este año, ha lanzado nuevos singles como ‘Stand Up’ o ‘Lay It on the Line’.

MJ Cole actúa hoy viernes 9 de agosto en la Razzmatazz de Barcelona, en el club Fuego, compartiendo cartel con ALVVA y Chicha. Las entradas siguen disponibles a un precio de 17 euros en taquilla y 20 euros anticipada.