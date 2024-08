Hombres G monta un desfile de hits; YSY A da el show más original de Sonorama

La vigesimoséptima edición de Sonorama Ribera ha llegado a su fin. A diferencia del año pasado, en el que los headliners eran pocos y contundentes (Wilco, Vetusta Morla, Amaral en su 25 aniversario…), en esta ocasión la gran cantidad de artistas por día intentaba compensar por un cartel que a primera vista podía parecer insuficiente. De esta forma, Sonorama Ribera 2024 se ha celebrado con un día extra respecto a la edición de 2023, en la que los conciertos del miércoles se limitaron a medio recinto.

El número de asistentes ha ido aumentando cada día, al igual que la longitud de la cola del bus al recinto, mientras que el año pasado se mantuvo en una media constante de 35.000 personas por día. Algunas decisiones, como la de programar a Niños Mutantes o La Habitación Roja en el escenario más grande, no ayudaron en esto, e hicieron que parte del público se buscase la vida, o bien en las tarimas pequeñas y en los DJs, o bien en la zona gastronómica.

Aunque las dos primeras jornadas fuesen más flojas de lo que nos habría gustado, con Luz Casal salvando los muebles en el último momento, Sonorama siempre tiene algo planeado. Una sorpresa o un momento mágico en el momento más inesperado, y por eso sigue siendo el mejor festival que tenemos en nuestro país. La tercera jornada, con la aparición de Supersubmarina en el Trigo y Jaime tocando en el escenario principal, fue una prueba de ello.

La cuarta y última jornada comenzó con Álvaro de Luna y Sidecars juntando grandes masas de gente, aunque algo apagadas. Tuvo que llegar Rozalén para levantar las primeras ovaciones del público. El concierto es ella, la banda y su intérprete de lengua de signos particular en un escenario decorado con una estructuras que parecen pétalos caídos. «Cuando digo que esto impone, lo digo de verdad», contó la manchega, pese a no notársele nada. Tiene canciones capaces de levantar a todo el mundo a bailar, como la rumba de ‘En Una Noche Cualquiera’ o ‘Este Tren’, a la vez que tiene otras hechas para ablandar corazones. ‘La Cara Amable del Mundo’ y ‘Entonces’ cumplieron este propósito.

«Sé que no pega que me cante una a guitarra y voz, pero me gustaría que tuviéramos un momento de viajar a la infancia», dijo antes de presentar esta última. Aunque, efectivamente, no se montase la fiesta total, fue uno de los mejores momentos del concierto. Cuando su voz, ya de por sí bella, se desgarra de pasión, es maravilloso. En ‘Mis Infiernos’, por otro lado, ocurre lo contrario. Siendo una colaboración con Kase.O y R de Rumba es normal que su voz pase a segundo plano. ‘Todo Sigue Igual’ fue la culminación de un show lleno de arte. Con fuegos artificiales incluidos, que este año los regalan, aunque Rozalén sí los merecía.

El concierto de la noche claramente fue el de Hombres G, en cuestión de asistentes, anticipación y resultado. ‘Voy a pasármelo bien’ fue la mejor canción de introducción posible, que empezó sin apenas preparación. Debo decir, que al final de todo me lo pasé más que bien. El concierto es un karaoke total, con una ristra de éxitos apabullante que además son defendidos perfectamente por la banda. ‘El Ataque de las Chicas Cocodrilo’, ‘Un Par de Palabras’, ‘Te Quiero’ (presentada como «una de las más bonitas que hemos escrito en estos 41 años» y mejorada cono unos preciosos vientos), ‘No te escaparás’, ‘Suéltate el pelo’… La lista no acaba.

En su primera vez en el festival de Aranda de Duero, la banda original de David Summers fue recibida con un gran amor del público, aunque en su época muchos renegasen de ellos. Seguro que a muchos de su quinta les han parecido más cañeros de lo que recordaban. La característica voz de Summers se nota envejecida, pero en algunos momentos es prácticamente igual a la de antes. En ‘Temblando’, por ejemplo, sí se ha resentido un poco. La banda, con algunos de los nombres más curiosos del rock (como Jason Paradise o Juanito Piscinas), está en plena forma y suenan mucho mejor que en su época de auge.

El bis fue lo mejor del show. Fue ayer cuando descubrí que Javier Molina, batería, es la voz de la mítica intro de ‘Venezia’ y doy fe de que hoy en día suena exactamente igual que en la versión de estudio. En este instante, todo el mundo se abrazó a quien tenía al lado. Sorprendentemente, cuando entró la batería y se formó la fiesta se formaron algunos pogos, aunque estaban más cerca de ser escaramuzas que otra cosa. ‘Devuélveme a mi chica’ es la canción definitiva de los Hombres G porque une a todas las generaciones, y así lo vivió Sonorama Ribera. Hay muchas más del repertorio que han sobrevivido en la mente de las nuevas generaciones, como ‘Marta tiene un marcapasos’, reconocible de forma instantánea en su redoble inicial, pero ninguna como la de los «pica-pica». Una vez más, fuegos artificiales.

La Casa Azul es el concierto de festival por excelencia. Es siempre tanto un estímulo para la vista como para el oído y se pueden bailar hasta las canciones lentas. ‘La Revolución Sexual’ siempre llena el ambiente de amor y congas. Era un momento perfecto para los fuegos artificiales, pero se quedaron en el confeti. A Macaco no es tan común encontrarle en un festival. Cuando era el turno del catalán, muchísima gente decidió que era el momento idóneo de cenar. Se perdieron un concierto realmente interesante. Los más jóvenes recibieron su dosis de dopamina reggae con ‘Moving’ al principio del set, siendo esta la segunda canción. Con los numerosos años de carrera que tiene Dani Carbonell a sus espaldas, activo desde 1995, es normal que haya hecho algunos amigos.

El más asombroso de estos fue Miquel Serviole, apodado ‘Muchacho’ y presentado como «el mejor guitarrista de rumbas del mundo». Antes de meterse con las cuerdas, este se dedicó a hacer todo tipo de ritmos con el cuerpo de la guitarra. «Por los gitanos del mundo», soltó Macaco antes de hablar de «esa bendita mezcla que solo trae cosas buenas». Acto seguido, Serviole empezó ‘Con la mano levantá’. Adivinad lo que hizo el público.

De YSY A, conocía una canción y su estilo musical: trap argentino. Fue sorprendente llegar al escenario y ver un acordeón y una guitarra española junto a un teclado. ¿En un concierto de trap? Curioso. Desde el principio, el argentino llamó mi curiosidad. Cuando salió al escenario, se descubrió lo que estaba pasando. Estaba viendo uno de los shows más originales del festival. «Tengo el honor de venir acompañado de esta orquesta» y de «la voz viva del tango de mi país», contó el argentino, que se come el escenario con su presencia.

La mezcla de tango y trap que propuso YSY A brilló en temas como ‘CUÁL?’ y ‘PA ESTA SOLEDAD’. Lo único pregrabado es la propia base de trap, pero absolutamente todo lo demás se hace en directo. Al principio no atrajo mucha gente, pero el público no tardó en acercarse puramente por la curiosidad de la música. Hubo hueco hasta para un tango tal cual, sin 808s ni hi-hats. ‘Por una Cabeza’ de Gardel, concretamente. En este momento, una sección del público no tiene ni idea de quien es la persona que está en el escenario, pero están disfrutando. Por otro lado, otros saben de sobra quien es y parece que están en otro concierto de los botes que dan. Hubo gente que voló por los aires.

«Es un lugar muy cultural, hay muy buena música y queríamos tomarnos el atrevimiento», cuenta YSY. Hay que sentir mucha pasión para representar a tu país en un festival en el que nunca has estado y dando un show totalmente fuera de lo normal, incluso para ti. La segunda parte del concierto se convierte en uno de trap al uso, con la banda dejando el escenario, pero la calidad no baja. YSY A lo rapea absolutamente todo. Además, sigue siendo interesante. ‘EL AFTER DEL AFTER’, su último disco, tiene jersey beat, pop, electrónica, todo dentro del marco del trap. ‘GANAS’ y ‘Tamo Loco’ fueron los claros highlights del show. El argentino me ganó completamente a medida que avanzaba el set y estoy convencido de que no puedo ser el único. Programar artistas como YSY A hacen mucho más grande a Sonorama y esperamos que sigan haciéndolo en los años venideros.