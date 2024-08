Kylie Minogue se pone ravera en su propio «Saturday Night»

Cuando aún no has asimilado su single con Tove Lo y Bebe Rexha, ‘My Oh My‘, cuando todavía no te ha dado tiempo de cansarte de su colaboración con Orville Peck, ‘Midnight Ride‘, cuando quizá todavía sigues escuchando otra de sus colaboraciones recientes, ‘Dance Alone’ con Sia, Kylie Minogue presenta nueva canción, inmersa en la estrategia del «cuanto más, mejor».

‘Edge Of Saturday Night’ une a Kylie Minogue con una de las titanes de la música electrónica mundial, The Blessed Madonna. Recordarás a The Blessed Madonna por su hitazo junto a Fred again.., ‘Marea (we’ve lost dancing)’, por su disco de remixes colaborativo junto a Dua Lipa, ‘Club Future Nostalgia‘, o por su sesión de cierre del Sónar de hace unos años, apoteósico.

Juntas, Minogue y Marea Stamper (este es el nombre real de The Blessed Madonna) facturan en ‘Edge Of Saturday Night’ una producción de puro dance con ecos de high-NRG, future disco y house progresivo que incorpora teclados de piano house y disparos láser. ‘Edge Of Saturday Night’ es un rompepistas que ya se ha presentado oficialmente en una discoteca de Ibiza. ¿Dónde si no?

‘Tension‘, el último álbum de estudio de Kylie Minogue, se publicó hace casi un año, conteniendo el single-fenómeno ‘Padam Padam’, ganador del Grammy a Mejor grabación de pop dance, el primero de su categoría, y también el fantástico sencillo titular.