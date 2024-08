The Pains of Being Pure at Heart anuncian gira en España

The Pains of Being Pure at Heart han anunciado una gira europea que pasará por España y Portugal en febrero y marzo de 2025, con motivo del 15 aniversario de su disco debut. Todo, 5 años después de su ruptura en noviembre de 2019. Las entradas estarán disponibles este martes a las 11 de la mañana.

La banda tocará en vivo por primera vez desde 2012, según un comunicado en redes de Kip Berman, con la excepción del bajista Alex Naidus, que no podrá estar debido a «(muy buenas) razones personales». TPOBPAH tocarán en Oporto, A Coruña, Oviedo, Tarragona, Madrid, Sevilla, Murcia, Valencia, Barcelona, Zaragoza y San Sebastián.

El grupo tocará su LP debut entero, además de canciones adicionales «de ese periodo»: «No sé si haremos más (o menos) de esto en el futuro. Por ahora, estamos emocionados por esta oportunidad de juntarnos y tocar estas canciones que, literalmente, cambiaron nuestras vidas», termina el post.